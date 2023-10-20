Игру World of Tanks могут заблокировать в России из‑за открытой поддержки ВСУ

Горелкин уточняет, что World of Tanks ранее открыто объявила о поддержке ВСУ и перечисляет «на Украину деньги, собранные в том числе с россиян».
Блокировка игры может произойти после вступления в силу законопроекта «об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооруженного конфликта». Госдума уже приняла документ в третьем чтении, на следующем этапе его должен рассмотреть Совет Федерации.
Депутат также заявил, что ранее на заседании совета по физкультуре и спорту Владимир Путин поручил создать отечественные аналоги зарубежных многопользовательских видеоигр, в которых «не будет места русофобским настроениям».
«Совершенно согласен с президентом: нужно предложить нашим геймерам достойную замену зарубежным онлайн-развлечениям и прекращать спонсировать западные игровые студии», — написал Горелкин.