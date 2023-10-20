Игру World of Tanks могут заблокировать в России из‑за открытой поддержки ВСУ

Блокировка игры может произойти после вступления в силу законопроекта «об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооруженного конфликта». Госдума уже приняла документ в третьем чтении, на следующем этапе его должен рассмотреть Совет Федерации.