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Игру World of Tanks могут заблокировать в России из‑за открытой поддержки ВСУ

Виктория Шанина
Сегодня в 10:07

Генпрокуратура может выступить с инициативой блокировки World of Tanks из‑за «русофобских настроений». Об этом в своем телеграм-канале пишет замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Горелкин уточняет, что World of Tanks ранее открыто объявила о поддержке ВСУ и перечисляет «на Украину деньги, собранные в том числе с россиян».

Блокировка игры может произойти после вступления в силу законопроекта «об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооруженного конфликта». Госдума уже приняла документ в третьем чтении, на следующем этапе его должен рассмотреть Совет Федерации.

Депутат также заявил, что ранее на заседании совета по физкультуре и спорту Владимир Путин поручил создать отечественные аналоги зарубежных многопользовательских видеоигр, в которых «не будет места русофобским настроениям».

«Совершенно согласен с президентом: нужно предложить нашим геймерам достойную замену зарубежным онлайн-развлечениям и прекращать спонсировать западные игровые студии», — написал Горелкин.

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Владимир ПутинАнтон Горелкин
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