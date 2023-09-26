Бари Алибасов подал в суд на «М.Видео» из‑за того, что у него тормозит World of Tanks

В Пресненский районный суд поступил иск от продюсера Бари Алибасова к ретейлеру бытовой техники «М.Видео», обратила внимание «Газета.ру». По словам его помощницы, купленный в сети ноутбук плохо тянет игру World of Tanks.
Проблемы с танковым шутером беспокоили Алибасова в течение полугода после травмы на позвоночнике в 2021 году, объясняет сотрудница. Для работы ему приобрели игровой компьютер, спустя некоторое время с устройством начались проблемы.
«И вот он немножко поработал, потом начал тормозить в играх. Я знаю точно, танчики не тянул. World of Tanks называется, как‑то так. Они у него застревали. Он все время возмущался, что то деревья куда‑то уплывали, то снаряды не долетают», — рассказала помощница Алибасова изданию.
Хотя лэптоп несколько раз оказывался в сервисе, проблему устранить так и не смогли, продолжает она. Отдавая компьютер помощнице, сотрудники из ремонта «М.Видео» никак не могли проверить его работоспособность. Девушка потребовала от сети вернуть 200 тыс. рублей, за которые было приобретено дефективное устройство. Однако позже Алибасову пришлось обратиться в суд, где ему отказали в рассмотрении и предложили договориться с ретейлером самостоятельно.
По мнению помощницы, продюсер мог бы съездить сам и договориться, но он хочет поступить как обычный гражданин.
«Вот пусть суд работает. Такой принципиальный стал. У Бари Каримовича 1 сентября снова была операция на позвоночнике. Вот если бы не купили другой ноутбук — вот как человеку быть? Лежать, смотреть только телевизор? Сейчас уже дело в сумме. Пусть вернут сумму. Так хочется и моральный ущерб. Адвокат вроде вписывала небольшую сумму. Тут чисто принципиально», — делится девушка.