Бари Алибасов подал в суд на «М.Видео» из‑за того, что у него тормозит World of Tanks

Хотя лэптоп несколько раз оказывался в сервисе, проблему устранить так и не смогли, продолжает она. Отдавая компьютер помощнице, сотрудники из ремонта «М.Видео» никак не могли проверить его работоспособность. Девушка потребовала от сети вернуть 200 тыс. рублей, за которые было приобретено дефективное устройство. Однако позже Алибасову пришлось обратиться в суд, где ему отказали в рассмотрении и предложили договориться с ретейлером самостоятельно.