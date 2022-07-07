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Wargaming, разработчик World of Tanks, продал бизнес в Беларуси и России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:58

Wargaming продал свои компании в Беларуси и России российскому бизнесмену Малику Хатажаеву. Первым об этом сообщил dev.by.

С 1 июля Хатажаев владеет белорусским СООО «Гейм Cтрим» (91,84% долей) и российским ООО «Леста» (полностью), в котором занимал должность гендиректора на протяжении 12 лет. Кипрская компания «Варгейминг Груп Лимитед» больше не владеет долями.

Сделка с белорусским подразделением прошла прежде, чем в Беларуси изменилось законодательство. С 1 июля в республике запрещено отчуждать доли и акции иностранным акционерам в уставных фондах без специального разрешения Минфина.

Об уходе с российского и белорусского рынков Wargaming объявил еще 4 апреля. Сотрудникам в этих странах обещали безопасность и поддержку, а офис в Минске собирались закрывать.

Компания Wargaming основана в 1998 году белорусским программистом Виктором Кислым и еще семью разработчиками. Штаб-квартира компании расположена на Кипре, центры разработок — в Минске, Киеве, Москве, Петербурге, Сиэтле, Чикаго, Балтиморе, Сиднее, Хельсинки, Остине и Праге. Самые известные продукты компании — серии игр World of Tanks и World of Warships.

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