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World of Tanks переименовали для российских пользователей в «Мир танков»
Семён Гудошников
Сегодня в 10:38

Петербургская компания Lesta Games, купившая российский бизнес студии Wargaming, начала ребрендинг своих игр. Об этом говорится на ее ютьюб-канале.

World of Tanks для пользователей из РФ теперь будет называться «Мир танков», World of Tanks: Blitz — Tanks Blitz, а World of Warships — «Мир кораблей».

Также переименуют клиент — вместо Wargaming Game Center станет Lesta Game Center. «Все ранее созданные аккаунты продолжат свою работу, накопленное имущество и бонусы будут перенесены в целости и сохранности», — отметили там.

Мобильную Tanks Blitz выпустят на множестве новых площадок. Кроме App Store и Google Play она появится в магазинах Huawei, Samsung, Xiaomi, а также в Lesta Game Center под Windows и в App Store под MacOS. Консольные версии игр останутся под управлением Wargaming.

В начале апреля компания Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси. Ее местный бизнес купил Малик Хатажаев, основатель петербургской студии Lesta, которая была дочерней компанией Wargaming. Материнская компания продолжит отвечать за свои игры за пределами региона. Россиянам и белорусам рекомендуют перейти на новый клиент, чтобы не было сложностей с оплатой.

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