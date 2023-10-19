Лучше отсидеть, чем отрицать важность пола: Джоан Роулинг написала новый трансфобный комментарий

Писательница Джоан Роулинг, известная по серии книг о Гарри Поттере, вернулась в X (ранее Twitter) с трансфобными постами. Она опубликовала фотографию вывески в поддержку трансгендеров и выразила свое несогласие с ней.
«Повторяйте за нами: трансженщины — это женщины», — написано на вывеске. Роулинг отреагировала коротко: «Нет».
Один из комментаторов под постом предложил Роулинг проголосовать за лейбористов и пару лет провести в тюрьме, чтобы отдохнуть от такой актуальной повестки.
«Я с радостью отсижу два года, если альтернатива — цензура и принуждение отрицать реальность и важность пола. Серьезно, уже можете заводить дело [против меня]. Это будет веселее, чем любая красная дорожка», — ответила на это Роулинг.
Ранее Джоан Роулинг уже оказывалась замешана в скандале из‑за нетолерантных постов. Все началось с того, что она написала в твиттере, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».
«Если половая принадлежность не существует, реалии жизни женщин по всему миру оказываются стерты. Я знаю и люблю транслюдей, но стирание концепции пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать их жизни. Это не ненависть — говорить правду», — заявила Роулинг.
Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились многим знаменитостям, хотя были и те, кто вступился за нее, например, исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс и актриса Эванна Линч, которая сыграла Полумну Лавгуд.
«Афиша Daily» писала о том, как сама Роулинг объяснила свою позицию и почему назвала себя защитницей ЛГБТК-людей и женщин. Также мы рассказывали и о других скандалах, в которых оказывалась писательница.