Microsoft официально приобрела Activision Blizzard. Это крупнейшая сделка в индустрии

В июле 2023 года компаниям удалось договориться. Sony все-таки подписала сделку о сохранении Call of Duty на PlayStation на 10 лет даже после приобретения Activision Blizzard. В подробностях о договоре говорилось только о сохранении COD на платформах PlayStation. О других эксклюзивах ничего не известно.