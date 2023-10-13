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Microsoft официально приобрела Activision Blizzard. Это крупнейшая сделка в индустрии

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:59

Microsoft официально закрыла сделку на сумму 68,7 млрд долларов по приобретению Activision Blizzard. Об этом сообщает The Verge.

«Мы любим игры. Мы играем в игры, создаем игры и не понаслышке знаем, как много значат игры для всех нас. И сегодня мы официально приветствуем Activision Blizzard и их команды в Xbox», — сказал глава Xbox Фил Спенсер.

Теперь компании принадлежат девять игровых студий (только со стороны Blizzard) и более 11 студий со стороны King, занимающейся мобильными играми. Речь идет о таких франшизах, как Warcraft, Overwatch, Diablo, Call of Duty, Candy Crush. По словам главы Xbox, компания уже начала добавлять игры в Game Pass и на другие платформы.

Спенсер добавил, что теперь Activision Blizzard и Xbox как одна команда будет внедрять инновации и дарить радость и общение с игровым сообществом. «Мы будем делать это в культуре, в центре которой стоит наше постоянное обязательство „Игры для всех“», — подчеркнул он.

Это крупнейшая сделка в индустрии видеоигр, которая потребовала 20 месяцев борьбы с регулирующими органами Великобритании и США. The Verge подчеркивает, что это также крупнейшее вхождение Microsoft в игровую индустрию за всю историю компании.

Microsoft решила купить Activision Blizzard 18 января 2022 года. Против сделки активно выступала Sony, которая утверждала, что Microsoft хочет перенести Call of Duty с PlayStation, чтобы заманить игроков на Xbox. Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер неоднократно это отрицал, однако Sony настаивала на своем.

В заявках в Бразилии японская компания утверждала, что Call of Duty — настолько мощная игровая франшиза, что Microsoft может использовать ее, чтобы навредить конкурентам. В ответ американская компания обвинила Sony, что она ввела антимонопольный регулятор в заблуждение, «преувеличив важность Call of Duty для своей жизнеспособности».

В июле 2023 года компаниям удалось договориться. Sony все-таки подписала сделку о сохранении Call of Duty на PlayStation на 10 лет даже после приобретения Activision Blizzard. В подробностях о договоре говорилось только о сохранении COD на платформах PlayStation. О других эксклюзивах ничего не известно.

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