Microsoft официально приобрела Activision Blizzard. Это крупнейшая сделка в индустрии

«Мы любим игры. Мы играем в игры, создаем игры и не понаслышке знаем, как много значат игры для всех нас. И сегодня мы официально приветствуем Activision Blizzard и их команды в Xbox», — сказал глава Xbox Фил Спенсер.
Теперь компании принадлежат девять игровых студий (только со стороны Blizzard) и более 11 студий со стороны King, занимающейся мобильными играми. Речь идет о таких франшизах, как Warcraft, Overwatch, Diablo, Call of Duty, Candy Crush. По словам главы Xbox, компания уже начала добавлять игры в Game Pass и на другие платформы.
Спенсер добавил, что теперь Activision Blizzard и Xbox как одна команда будет внедрять инновации и дарить радость и общение с игровым сообществом. «Мы будем делать это в культуре, в центре которой стоит наше постоянное обязательство „Игры для всех“», — подчеркнул он.
Это крупнейшая сделка в индустрии видеоигр, которая потребовала 20 месяцев борьбы с регулирующими органами Великобритании и США. The Verge подчеркивает, что это также крупнейшее вхождение Microsoft в игровую индустрию за всю историю компании.
Microsoft решила купить Activision Blizzard 18 января 2022 года. Против сделки активно выступала Sony, которая утверждала, что Microsoft хочет перенести Call of Duty с PlayStation, чтобы заманить игроков на Xbox. Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер неоднократно это отрицал, однако Sony настаивала на своем.
В заявках в Бразилии японская компания утверждала, что Call of Duty — настолько мощная игровая франшиза, что Microsoft может использовать ее, чтобы навредить конкурентам. В ответ американская компания обвинила Sony, что она ввела антимонопольный регулятор в заблуждение, «преувеличив важность Call of Duty для своей жизнеспособности».
В июле 2023 года компаниям удалось договориться. Sony все-таки подписала сделку о сохранении Call of Duty на PlayStation на 10 лет даже после приобретения Activision Blizzard. В подробностях о договоре говорилось только о сохранении COD на платформах PlayStation. О других эксклюзивах ничего не известно.