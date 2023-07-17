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Sony и Microsoft договорились о сохранении Call of Duty на PlayStation

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:24

Компания Microsoft объявила, что Sony все-таки подписала сделку о сохранении Call of Duty на PlayStation на 10 лет даже после приобретения Activision Blizzard.

«Мы с нетерпением ждем будущего, в котором у игроков по всему миру будет больше возможностей играть в свои любимые игры», — сказал глава Xbox Фил Спенсер.

В подробностях о договоре говорилось только о сохранении COD на платформах PlayStation. О других эксклюзивах ничего неизвестно.

Sony неоднократно отвергала предложения Microsoft насчет Call of Duty, СМИ считают, что японская компания все-таки согласилась из‑за проигранного судебного иска американской Федеральной торговой комиссии.

Сделка о покупке Microsoft разработчика видеоигр Activision Blizzard должна завершиться 18 июля, в противном случае американской компании придется выплатить Activision Blizzard 3 млрд долларов. Это установленный компаниями крайний срок, и они могут договориться о его продлении. Либо Microsoft может завершить сделку в расчете на то, что британский антимонопольный регулятор (CMA), который перенес срок решения по сделке на 29 августа, в конечном итоге одобрит слияние Microsoft и Activision Blizzard.

Microsoft решила купить Activision Blizzard 18 января 2022 года. Соглашение было одобрено советами директоров двух компаний и должно было пройти проверку антимонопольным регулятором.

Против сделки активно выступала Sony, которая утверждала, что Microsoft хочет перенести Call of Duty с PlayStation, чтобы заманить игроков на Xbox. Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер неоднократно это отрицал, однако Sony настаивала на своем.

В заявках в Бразилии японская компания утверждала, что Call of Duty — настолько мощная игровая франшиза, что Microsoft может использовать ее, чтобы навредить конкурентам. В ответ американская компания обвинила Sony, что она ввела антимонопольный регулятор в заблуждение, «преувеличив важность Call of Duty для своей жизнеспособности».

В марте 2023 года американская компания заключила контракт с Nintendo, согласно которому игры Call of Duty будут выходить на Switch в течение 10 лет.

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Фил Спенсер
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