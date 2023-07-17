Sony и Microsoft договорились о сохранении Call of Duty на PlayStation

Сделка о покупке Microsoft разработчика видеоигр Activision Blizzard должна завершиться 18 июля, в противном случае американской компании придется выплатить Activision Blizzard 3 млрд долларов. Это установленный компаниями крайний срок, и они могут договориться о его продлении. Либо Microsoft может завершить сделку в расчете на то, что британский антимонопольный регулятор (CMA), который перенес срок решения по сделке на 29 августа, в конечном итоге одобрит слияние Microsoft и Activision Blizzard.