Sony и Microsoft договорились о сохранении Call of Duty на PlayStation

Компания Microsoft объявила, что Sony все-таки подписала сделку о сохранении Call of Duty на PlayStation на 10 лет даже после приобретения Activision Blizzard.
«Мы с нетерпением ждем будущего, в котором у игроков по всему миру будет больше возможностей играть в свои любимые игры», — сказал глава Xbox Фил Спенсер.
В подробностях о договоре говорилось только о сохранении COD на платформах PlayStation. О других эксклюзивах ничего неизвестно.
Sony неоднократно отвергала предложения Microsoft насчет Call of Duty, СМИ считают, что японская компания все-таки согласилась из‑за проигранного судебного иска американской Федеральной торговой комиссии.
Сделка о покупке Microsoft разработчика видеоигр Activision Blizzard должна завершиться 18 июля, в противном случае американской компании придется выплатить Activision Blizzard 3 млрд долларов. Это установленный компаниями крайний срок, и они могут договориться о его продлении. Либо Microsoft может завершить сделку в расчете на то, что британский антимонопольный регулятор (CMA), который перенес срок решения по сделке на 29 августа, в конечном итоге одобрит слияние Microsoft и Activision Blizzard.
Microsoft решила купить Activision Blizzard 18 января 2022 года. Соглашение было одобрено советами директоров двух компаний и должно было пройти проверку антимонопольным регулятором.
Против сделки активно выступала Sony, которая утверждала, что Microsoft хочет перенести Call of Duty с PlayStation, чтобы заманить игроков на Xbox. Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер неоднократно это отрицал, однако Sony настаивала на своем.
В заявках в Бразилии японская компания утверждала, что Call of Duty — настолько мощная игровая франшиза, что Microsoft может использовать ее, чтобы навредить конкурентам. В ответ американская компания обвинила Sony, что она ввела антимонопольный регулятор в заблуждение, «преувеличив важность Call of Duty для своей жизнеспособности».
В марте 2023 года американская компания заключила контракт с Nintendo, согласно которому игры Call of Duty будут выходить на Switch в течение 10 лет.