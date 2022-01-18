Microsoft решила купить Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов

Microsoft планирует купить разработчика видеоигр Activision Blizzard. Первыми об этом сообщили источники The Wall Street Journal, затем информацию подтвердила сама Microsoft.

IT-гигант договорился о покупке акций Activision Blizzard по цене 95 долларов за штуку. Общая сумма сделки составит 68,7 млрд долларов. Это почти на 20 млрд больше текущей рыночной капитализации компании.

Гендиректором Activision Blizzard останется Бобби Котик. До закрытия сделки корпорации продолжат работать независимо, а после разработчик видеоигр начнет подчиняться Филу Спенсеру как главе Microsoft Gaming.

Соглашение было одобрено советами директоров Microsoft и Activision Blizzard. Пройдет ли оно проверку антимонопольным регулятором, пока неясно. Закрыть сделку планируют в 2023 финансовом году.

Сообщения о покупке Activision Blizzard появились на фоне продолжающегося скандала, в который разработчик попал летом 2021 года. Тогда Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения заявил, что женщины в компании постоянно подвергаются сексуальным домогательствам, получают меньшую зарплату за ту же или большую работу, при этом им предъявляют более жесткие требования и не продвигают по службе.

В сентябре 2021-го разработчик видеоигр решил выплатить пострадавшим 18 млн долларов. Недавно стало известно, что из‑за скандала Activision Blizzard уволил 37 сотрудников и привлек к административной ответственности еще 44.