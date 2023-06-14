Суд в США временно заблокировал покупку Microsoft производителя игр Activision Blizzard

В апреле 2022 года Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировало сделку. Регулятор выразил обеспокоенность, что она приведет к сокращению инноваций и меньшему выбору для геймеров в секторе облачных игр. Несмотря на это, в мае антимонопольный регулятор ЕС одобрил сделку.