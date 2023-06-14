Суд в США временно заблокировал покупку Microsoft производителя игр Activision Blizzard

Следующее слушание назначено на 22 июня. Как отмечает агентство, без постановления суда Microsoft мог бы закрыть сделку на 69 млрд долларов уже в эту пятницу.
FTC, которая отвечает за соблюдение в США антимонопольного законодательства, обратилась в суд с просьбой заблокировать покупку в начале декабря. В ведомстве считают, что сделка нарушит права Sony Group (владеет PlayStation) и Nintendo, поскольку предоставит игровой приставке Xbox от Microsoft эксклюзивный доступ к играм Activision.
В Microsoft заявили, что «ускорение судебного процесса в США в конечном итоге принесет больше выбора и конкуренции на игровом рынке».
О планах Microsoft поглотить разработчика видеоигр стало известно в январе 2022 года. IT-гигант договорился о покупке Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов, что превышало рыночную капитализацию компании на тот момент на 20 млрд.
Если сделку одобрят, она станет крупнейшей в индустрии видеоигр. Microsoft получит весь каталог Activision Blizzard, включая такие хиты, как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo и Candy Crush.
В апреле 2022 года Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировало сделку. Регулятор выразил обеспокоенность, что она приведет к сокращению инноваций и меньшему выбору для геймеров в секторе облачных игр. Несмотря на это, в мае антимонопольный регулятор ЕС одобрил сделку.
Как отмечает РБК, Microsoft должен получить единогласное одобрение почти в 20 странах мира, включая США, Великобританию, Японию, Китай, Австралию, Южную Корею.