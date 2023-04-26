Великобритания заблокировала сделку по покупке Microsoft производителя игр Activision Blizzard

Глава Activision Blizzard Бобби Котик так прокомментировал решение CMA: «В то время как процветает машинное обучение и искусственный интеллект, мы уверены, что британский рынок выиграет от крепкой позиции Microsoft в этих областях, а также за счет нашей способности незамедлительно использовать эти технологии. Если же решение CMA останется в силе, то оно задушит инвестиции, конкуренцию и создание новых рабочих мест во всей игровой индустрии Великобритании».