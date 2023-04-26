Великобритания заблокировала сделку по покупке Microsoft производителя игр Activision Blizzard

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировало сделку по покупке IT-гигантом Microsoft производителя игр Activision Blizzard. Об этом сообщает Би-би-си.
Сделка оценивается в 68,7 млрд долларов и должна была стать крупнейшей в индустрии видеоигр. При ее одобрении Microsoft получит весь каталог игр Activision Blizzard, включая такие хиты, как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo и Candy Crush.
Британский регулятор выразил обеспокоенность, что сделка приведет к сокращению инноваций и меньшему выбору для геймеров в быстрорастущем бизнесе облачных игр. Представители Microsoft и Activision заявили, что оспорят решение регулятора.
В Activision отметили, что блокировка сделки противоречит стремлению Великобритании стать привлекательной страной для создания технологического бизнеса. Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания по-прежнему намерена осуществить сделку.
Он добавил, что Microsoft уже подписала контракты, согласно которым игры Activision Blizzard будут доступны еще на 150 млн устройств. По его мнению, британский регулятор, похоже, неверно понимает, как устроен рынок облачных технологий.
Глава Activision Blizzard Бобби Котик так прокомментировал решение CMA: «В то время как процветает машинное обучение и искусственный интеллект, мы уверены, что британский рынок выиграет от крепкой позиции Microsoft в этих областях, а также за счет нашей способности незамедлительно использовать эти технологии. Если же решение CMA останется в силе, то оно задушит инвестиции, конкуренцию и создание новых рабочих мест во всей игровой индустрии Великобритании».
На фоне новостей о блокировке сделки акции Activision Blizzard рухнули на 10%.
О планах Microsoft поглотить разработчика видеоигр стало известно в январе 2022 года. IT-гигант договорился о покупке Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов, что превышало рыночную капитализацию компании на тот момент на 20 млрд.