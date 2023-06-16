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Минобрнауки разрабатывает учебник по истории для вузов с главами о военной операции

Виктория Шанина
Сегодня в 09:38

В Минобрнауки разработают учебник по истории для непрофильных специальностей в вузах с разделом о российской военной операции на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Константина Могилевского.

Подготовить учебник планируется в течение следующего учебного года. Концепция содержания этого модуля уже утверждена.

«Учебник для вуза — не главное, но, тем не менее, типовой учебник для тех преподавателей, кому он нужен, в течение следующего учебного года будет разработан», — отмечает Могилевский.

Он добавил, что главная задача для Минобрнауки в этом направлении — установить требования к «минимуму знаний», который обязательно должен попасть в этот курс.

В апереле в России завершили разработку аналогичного учебника по истории для школьников. В нем, частности, приводится официальная версия причин начала боевых действий, объясняется присоединение к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также рассказывается о «небывалых санкциях» Запада и действиях подразделения «Ахмат» в боях за Мариуполь.

Главы про военную операцию попали в учебники для 11-х классов. Ожидается, что учителя начнут по ним работать с 1 сентября 2023 года.

Ранее в вузах увеличили время изучения истории России, чтобы формировать у студентов «чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны». Также в прошлом году власти начали разработку идеологической дисциплины «Основы российской государственности» для вузов.

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Константин Могилевский
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