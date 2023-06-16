Минобрнауки разрабатывает учебник по истории для вузов с главами о военной операции

В Минобрнауки разработают учебник по истории для непрофильных специальностей в вузах с разделом о российской военной операции на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Константина Могилевского.
Подготовить учебник планируется в течение следующего учебного года. Концепция содержания этого модуля уже утверждена.
«Учебник для вуза — не главное, но, тем не менее, типовой учебник для тех преподавателей, кому он нужен, в течение следующего учебного года будет разработан», — отмечает Могилевский.
Он добавил, что главная задача для Минобрнауки в этом направлении — установить требования к «минимуму знаний», который обязательно должен попасть в этот курс.
В апереле в России завершили разработку аналогичного учебника по истории для школьников. В нем, частности, приводится официальная версия причин начала боевых действий, объясняется присоединение к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также рассказывается о «небывалых санкциях» Запада и действиях подразделения «Ахмат» в боях за Мариуполь.
Главы про военную операцию попали в учебники для 11-х классов. Ожидается, что учителя начнут по ним работать с 1 сентября 2023 года.
Ранее в вузах увеличили время изучения истории России, чтобы формировать у студентов «чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны». Также в прошлом году власти начали разработку идеологической дисциплины «Основы российской государственности» для вузов.