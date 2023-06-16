Минобрнауки разрабатывает учебник по истории для вузов с главами о военной операции

В апереле в России завершили разработку аналогичного учебника по истории для школьников. В нем, частности, приводится официальная версия причин начала боевых действий, объясняется присоединение к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также рассказывается о «небывалых санкциях» Запада и действиях подразделения «Ахмат» в боях за Мариуполь.