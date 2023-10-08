Кайли Дженнер сделала пост в поддержку Израиля и тут же удалила из‑за недовольных палестинцев

Кайли Дженнер опубликовала пост в поддержку Израиля и вскоре удалила из‑за недовольных палестинцев. В сети модель обвиняют в показном активизме и предполагают, что в дело вмешалась подруга Белла Хадид.
После атаки ХАМАС на Израиль Кайли Дженнер репостнула в сторис своего инстаграма* заявление произраильского аккаунта @StandWithUs.
«Сейчас и всегда мы стоим на стороне народа Израиля!» — гласит пост с фотографией флага страны.
«Поделитесь поддержкой народа Израиля, который столкнулся с одной из самых пугающих ситуаций за многие годы. Тысячи ракет были выпущены из Газы по израильтянам, сотни мирных жителей получили ранения и более 300 убиты, террористы проникли в Израиль из Газы, есть неподтвержденные сообщения о похищении и вывозе солдат ЦАХАЛы в Газу», — сказано в подписи к изображению.
Спустя час репост исчез со страницы Дженнер, но было уже поздно — комментарии под ее постами заполнили сотни пользователей с палестинскими флагами и сообщениями «Свободу Палестине».
В твиттере обратили внимание на пропавшую картинку и посмеялись над показным активизмом селебрити, а также вспомнили мем о примирительной банке колы от сестры модели. Некоторые предположили, что Дженнер убрала пост после взбучки от подруги, модели палестинского происхождения Беллы Хадид, а кто‑то заметил, что Кайли не торопилась поддержать армянское население Карабаха после начатой военной операции Азербайджана.
В Израиле введен режим состояния войны впервые за 50 лет после атаки ХАМАС по территории страны. Всего за два дня боевых действий погибли 600 граждан страны, еще 2048 получили ранения.
Ночью премьер-министр Израиля Бенжамин Нетаньяху объявил о завершении действий на своей земле и анонсировал наступательную операцию на сектор Газа.
Операция «Железные мечи» была инициирована Израилем в ответ на массированный обстрел своей территории 7 октября. По данным ЦАХАЛы, страну обстреляли не менее чем 2200 ракет.
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