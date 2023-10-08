Кайли Дженнер сделала пост в поддержку Израиля и тут же удалила из‑за недовольных палестинцев

«Поделитесь поддержкой народа Израиля, который столкнулся с одной из самых пугающих ситуаций за многие годы. Тысячи ракет были выпущены из Газы по израильтянам, сотни мирных жителей получили ранения и более 300 убиты, террористы проникли в Израиль из Газы, есть неподтвержденные сообщения о похищении и вывозе солдат ЦАХАЛы в Газу», — сказано в подписи к изображению.