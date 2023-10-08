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Израиль официально перешел в состояние войны

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:55

В Израиле официально введен режим состояния войны, [сообщаетсяhttps://www.kan.org.il/content/kan-news/defense/559839/) канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Тель-Авив теперь может предпринять «значительные» военные действия.

Руководство Израиля задействовало специальный пункт «40 алеф», который дает армии полную свободу действий. Ранее этот пункт применялся ровно 50 лет назад — во время войны Судного дня в 1973 году.

Число погибших в войне с ХАМАС граждан Израиля достигло 600 человек, ранения получили 2048 человек. Минздрав Палестины сообщил о 313 погибших в секторе Газа.

Операция «Железные мечи» была инициирована Израилем в ответ на массированный обстрел своей территории 7 октября. По данным ЦАХАЛ, страну обстреляли не менее чем 2200 ракет.

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