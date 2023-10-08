Израиль официально перешел в состояние войны

В Израиле официально введен режим состояния войны, [сообщаетсяhttps://www.kan.org.il/content/kan-news/defense/559839/) канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Тель-Авив теперь может предпринять «значительные» военные действия.
Руководство Израиля задействовало специальный пункт «40 алеф», который дает армии полную свободу действий. Ранее этот пункт применялся ровно 50 лет назад — во время войны Судного дня в 1973 году.
Операция «Железные мечи» была инициирована Израилем в ответ на массированный обстрел своей территории 7 октября. По данным ЦАХАЛ, страну обстреляли не менее чем 2200 ракет.