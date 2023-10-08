Реклама
Новости

Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу «без остановки и перемирий»

Максим Саблин
Сегодня в 09:05

Премьер-министр Израиля Бенжамин Нетаньяху анонсировал наступательную операцию на сектор Газа. Заявление политика опубликовано в его твиттере.

«Мы отправляемся на долгую и тяжелую войну. Война была навязана нам убийственной атакой ХАМАС», — начинается его пост.

Нетаньяху отметил, что первый этап военной операции «Железные мечи» на территории Израиля подходит к концу, войска страны уничтожили «большую часть вражеских сил» террористической группировки, проникшей через границу.

«Одновременно мы начали наступательную операцию, и она будет продолжаться без остановки и без перемирий — до достижения целей. Мы вернем безопасность гражданам Израиля и победим», — говорится в посте главы правительства страны.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи обратился к мирным жителям Газы и призвал немедленно покинуть свои дома в целях безопасности, цитирует его The Times of Israel.

К утру воскресенья израильские власти сообщили The Jerusalem Post о 300 погибших и 1864 раненых в результате атаки боевиков. Еще 750 человек считаются пропавшими без вести.

Минздрав Газы приводит цифры пострадавших палестинцев: 250 убитых и 2000 раненых.

Росавиация приостановила ночные полеты рейсов из России в Израиль с 8 октября до особых распоряжений.

Операция «Железные мечи» была инициирована Израилем в ответ на массированный обстрел своей территории 7 октября. По данным ЦАХАЛ, страну обстреляли не менее чем 2200 ракет.

расскажите друзьям
теги
ЦАХАЛХамасРосавиация
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»