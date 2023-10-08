Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу «без остановки и перемирий»

Премьер-министр Израиля Бенжамин Нетаньяху анонсировал наступательную операцию на сектор Газа. Заявление политика опубликовано в его твиттере.
«Мы отправляемся на долгую и тяжелую войну. Война была навязана нам убийственной атакой ХАМАС», — начинается его пост.
Нетаньяху отметил, что первый этап военной операции «Железные мечи» на территории Израиля подходит к концу, войска страны уничтожили «большую часть вражеских сил» террористической группировки, проникшей через границу.
«Одновременно мы начали наступательную операцию, и она будет продолжаться без остановки и без перемирий — до достижения целей. Мы вернем безопасность гражданам Израиля и победим», — говорится в посте главы правительства страны.
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи обратился к мирным жителям Газы и призвал немедленно покинуть свои дома в целях безопасности, цитирует его The Times of Israel.
К утру воскресенья израильские власти сообщили The Jerusalem Post о 300 погибших и 1864 раненых в результате атаки боевиков. Еще 750 человек считаются пропавшими без вести.
Минздрав Газы приводит цифры пострадавших палестинцев: 250 убитых и 2000 раненых.
Росавиация приостановила ночные полеты рейсов из России в Израиль с 8 октября до особых распоряжений.
Операция «Железные мечи» была инициирована Израилем в ответ на массированный обстрел своей территории 7 октября. По данным ЦАХАЛ, страну обстреляли не менее чем 2200 ракет.