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Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница

Семён Гудошников
Сегодня в 12:10

Лауреаткой Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская правозащитница Наргес Мохаммади. Об этом говорится на сайте Нобелевского комитета.

Премия присуждена за борьбу Мохаммади против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за права и свободы для всех.

«Ее отважная борьба стоила огромных личных потерь. В общей сложности режим арестовывал ее 13 раз, пять раз осуждал и приговорил в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью. Пока я говорю, госпожа Мохаммади все еще находится в тюрьме», — сказано в сообщении комитета.

Мохаммади начала правозащитную деятельность в 1990-е году, будучи студенткой-физиков. После окончания вуза она работала инженером и обозревателем в различных реформаторских газетах. В 2003 году стала сотрудничать с Центром защитников прав человека в Тегеране, основанного нобелевским лауреатом Ширин Эбади. В 2011 году Мохаммади была впервые арестована и приговорена к многолетнему сроку — за оказание помощи заключенным активистам и их семьям.

Два года спустя она освободилась под залог и присоединилась к кампании против смертной казни. Ее активная борьба привела к повторному аресту и сроку. В стенах тюрьмы она начала выступать против систематического применения режимом пыток и сексуального насилия в отношении политзаключенных. Во время прошлогодних протестов она выражала поддержку демонстрантам и организовывала акции солидарности среди сокамерников. За это ее поместили в более суровые тюремные условия.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получили российское правозащитное общество «Мемориал»*, белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна» («Весна») Алесь Беляцкий и украинская организация «Центр гражданских свобод».

Нобелевская неделя, начавшаяся 2 октября подходит, к концу. Кроме премии мира уже объявлены лауреаты Нобелевки по физиологии и медицине, физике, химии и литераратуре. 9 октября назовут обладателя премии Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

*«Мемориал» внесен Минюстом в список иностранных агентов.

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