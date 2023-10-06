Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница

Лауреаткой Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская правозащитница Наргес Мохаммади. Об этом говорится на сайте Нобелевского комитета.
Премия присуждена за борьбу Мохаммади против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за права и свободы для всех.
«Ее отважная борьба стоила огромных личных потерь. В общей сложности режим арестовывал ее 13 раз, пять раз осуждал и приговорил в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью. Пока я говорю, госпожа Мохаммади все еще находится в тюрьме», — сказано в сообщении комитета.
Мохаммади начала правозащитную деятельность в 1990-е году, будучи студенткой-физиков. После окончания вуза она работала инженером и обозревателем в различных реформаторских газетах. В 2003 году стала сотрудничать с Центром защитников прав человека в Тегеране, основанного нобелевским лауреатом Ширин Эбади. В 2011 году Мохаммади была впервые арестована и приговорена к многолетнему сроку — за оказание помощи заключенным активистам и их семьям.
Два года спустя она освободилась под залог и присоединилась к кампании против смертной казни. Ее активная борьба привела к повторному аресту и сроку. В стенах тюрьмы она начала выступать против систематического применения режимом пыток и сексуального насилия в отношении политзаключенных. Во время прошлогодних протестов она выражала поддержку демонстрантам и организовывала акции солидарности среди сокамерников. За это ее поместили в более суровые тюремные условия.
В прошлом году Нобелевскую премию мира получили российское правозащитное общество «Мемориал»*, белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна» («Весна») Алесь Беляцкий и украинская организация «Центр гражданских свобод».
Нобелевская неделя, начавшаяся 2 октября подходит, к концу. Кроме премии мира уже объявлены лауреаты Нобелевки по физиологии и медицине, физике, химии и литераратуре. 9 октября назовут обладателя премии Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.
*«Мемориал» внесен Минюстом в список иностранных агентов.