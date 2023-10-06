Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница

Два года спустя она освободилась под залог и присоединилась к кампании против смертной казни. Ее активная борьба привела к повторному аресту и сроку. В стенах тюрьмы она начала выступать против систематического применения режимом пыток и сексуального насилия в отношении политзаключенных. Во время прошлогодних протестов она выражала поддержку демонстрантам и организовывала акции солидарности среди сокамерников. За это ее поместили в более суровые тюремные условия.