Нобелевскую премию мира получил российский «Мемориал»*

Российское правозащитное общество «Мемориал»*, признанное в России иноагентом и ликвидированное, стало одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года. Об этом говорится на сайте Нобелевского комитета.

Всего лауреата три. Остальные два — белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна» («Весна») Алесь Биляцкий и украинская организация «Центр гражданских свобод».

«Лауреаты Премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет отстаивали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — сказано в сообщении Нобелевского комитета.

Беляцкий — один из инициаторов демократического движения, возникшего в Беларуси в середине 1980-х годов. В 1996 году он основал организацию «Вясна» в ответ на поправки в конституцию, которые значительно расширили президентские полномочия. В последующие годы организация документировала применение властями пыток в отношении политзаключенных. С 2011 по 2014 год Беляцкий находился в заключении. После протестов против Лукашенко в 2020 году он вновь оказался в СИЗО (в июле 2021-го), где находится до сих пор.

«Центр гражданских свобод» был основан в Киеве в 2007 году с целью продвижения прав человека и демократии на Украине. После начала российской военной операции организация выявляет и документирует военные преступления.

В прошлом году Нобелевскую премию мира присудили главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Награду вручили с формулировкой «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

*«Мемориал» внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.