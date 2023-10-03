Нобелевскую премию по физике присудили троим ученым за изучение электронов и природы света

На сайте премии подчеркивается, что эксперименты лауреатов позволили получить настолько короткие импульсы света, что они измеряются аттосекундами. Тем самым они продемонстрировали, что эти импульсы могут быть использованы для получения изображений процессов внутри атомов и молекул.