Нобелевскую премию по физике присудили троим ученым за изучение электронов и природы света

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2023 году стали франко-американец Пьер Агостини, венгеро-австрийский ученый Ференц Краус и французская исследовательница Анн Л’Юйе. Об этом сообщается на сайте премии.
«Шведская королевская академия наук решила присудить награду <…> за экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе», — говорится в заявлении комитета.
На сайте премии подчеркивается, что эксперименты лауреатов позволили получить настолько короткие импульсы света, что они измеряются аттосекундами. Тем самым они продемонстрировали, что эти импульсы могут быть использованы для получения изображений процессов внутри атомов и молекул.
«Теперь мы можем открыть дверь в мир электронов. Аттосекундная физика дает нам возможность понять механизмы, управляемые электронами. Следующим шагом будет их использование», — подчеркнула председатель Нобелевского комитета по физике Ева Олссон.
У аттосекундной физики есть потенциальные способы применения во многих различных областях. В электронике, например, важно понимать и контролировать поведение электронов в материале. Аттосекундные импульсы также могут использоваться для идентификации различных молекул, например, в медицинской диагностике.
2 октября стартовало ежегодное награждение Нобелевской премией. Первыми лауреатами в области медицины и физиологии стали Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США. Они получили награду «за открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19».
В 2022 году Нобелевскую премию по физике разделили трое ученых: француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Им присудили награду «за эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике».