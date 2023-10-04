Нобелевскую премию по химии присудили троим ученым за открытия в нанотехнологиях

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2023 году стали граждане США Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов (выходец из СССР). Об этом сообщается на сайте премии.
«Шведская королевская академия наук решила присудить награду <…> за открытие и синтез квантовых точек — наночастиц настолько крошечных, что их размер определяет их свойства», — говорится в заявлении комитета.
На сайте премии подчеркивается, что свойства элемента определяются количеством его электронов. Однако когда вещество уменьшается до наноразмеров, возникают квантовые явления, которые определяются размером вещества.
Лауреаты Нобелевской премии по химии 2023 года смогли создать частицы настолько маленькие, что их свойства определяются квантовыми явлениями. Эти частицы, которые называются квантовыми точками, теперь имеют большое значение в нанотехнологии.
В Шведской королевской академии наук добавили, что физики давно знали, что в теории квантовые эффекты, зависящие от размеров, могут возникать в наночастицах. Но тогда было почти невозможно создать такие частицы.
В начале 1980-х годов Алексей Екимов продемонстрировал, что размер частиц влияет на цвет стекла с помощью квантовых эффектов. Несколько лет спустя Луиc Брюс первым в мире доказал зависимость квантовых эффектов от размера частиц, свободно плавающих в жидкости. А в 1993 году Мунги Бавенди совершил революцию в химическом производстве квантовых точек, получив практически идеальные частицы.
Теперь квантовые точки (самые маленькие компоненты нанотехнологии) распространяют свой свет от телевизоров и мониторов QLED, придают оттенок свету некоторых светодиодных ламп, а также помогают хирургам при удалении опухолевой ткани.
2 октября стартовало ежегодное награждение Нобелевской премией. Первыми лауреатами в области медицины и физиологии стали Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США. 3 октября комитет назвал победителей премии по физике.
В 2022 году Нобелевскую премию по химии получили американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мельдаль за «развитие клик-химии и биоортогональной химии».