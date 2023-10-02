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Нобелевскую премию по медицине получили ученые, которые внесли вклад в создание вакцины от COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 13:20

2 октября стартовало награждение Нобелевской премией. Первыми лауреатами в области медицины и физиологии стали Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США, сообщается в официальном аккаунте премии в соцсети X.

Карико и Вайсман получили награду «за открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19».

Би-би-си поясняет, что ученые не создали вакцину от коронавируса — они произвели важные открытия в области модификаций нуклеозидных оснований, которые, в свою очередь, позволили разработать эффективные вакцины против COVID-19.

В Нобелевском комитете отметили, что работа Карико и Вайсмана неоценима в условиях, когда мир пережил страшную эпидемию коронавируса, а угроза других эпидемий все еще велика.

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Нобелевский комитет
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