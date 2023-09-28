Гильдия актеров готова к переговорам с Альянсом продюсеров. Они пройдут в начале октября

Как отмечает Variety, в случае с Гильдией сценаристов (WGA), к соглашению прийти помогли Боб Айгер из Disney и Донна Лэнгли из NBCUniversal, а также частично Дэвид Заслав из Discovery и Тед Сарандос из Netflix. Возможно, они же будут участвовать в переговорах с актерами.