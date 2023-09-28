Гильдия актеров готова к переговорам с Альянсом продюсеров. Они пройдут в начале октября

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) объявила о начале переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Первая встреча состоится в понедельник, 2 октября, пишет гильдия в своем аккаунте в X (экс-Twitter).
В SAG-AFTRA сообщают, что на встречу приедут несколько топ-менеджеров компаний, которые входят в AMPTP. Кто именно — не уточняется.
В SAG-AFTRA пообещали оповещать обо всех новостях, связанных с переговорами, и уточнили, что забастовка все еще продолжается. «Мы призываем вас продолжать выходить на массовые пикеты каждый день!» — говорится в сообщении гильдии.
Забастовка Гильдии актеров Америки началась 14 июля и продолжается уже 76 дней. Два основных требования актеров — повышение заработной платы и защита от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Помимо актеров, забастовку из‑за сорванного соглашения с AMPTP объявила Гильдия сценаристов США. Она началась на несколько месяцев раньше (2 мая), так как WGA не смогла заключить сделку с Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBCUniversal, Paramount и Sony, чьи интересы представляет Альянс продюсеров кино и телевидения.