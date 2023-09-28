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Гильдия актеров готова к переговорам с Альянсом продюсеров. Они пройдут в начале октября

Виктория Шанина
Сегодня в 15:23

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) объявила о начале переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Первая встреча состоится в понедельник, 2 октября, пишет гильдия в своем аккаунте в X (экс-Twitter).

В SAG-AFTRA сообщают, что на встречу приедут несколько топ-менеджеров компаний, которые входят в AMPTP. Кто именно — не уточняется.

Как отмечает Variety, в случае с Гильдией сценаристов (WGA), к соглашению прийти помогли Боб Айгер из Disney и Донна Лэнгли из NBCUniversal, а также частично Дэвид Заслав из Discovery и Тед Сарандос из Netflix. Возможно, они же будут участвовать в переговорах с актерами.

В SAG-AFTRA пообещали оповещать обо всех новостях, связанных с переговорами, и уточнили, что забастовка все еще продолжается. «Мы призываем вас продолжать выходить на массовые пикеты каждый день!» — говорится в сообщении гильдии.

Забастовка Гильдии актеров Америки началась 14 июля и продолжается уже 76 дней. Два основных требования актеров — повышение заработной платы и защита от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Помимо актеров, забастовку из‑за сорванного соглашения с AMPTP объявила Гильдия сценаристов США. Она началась на несколько месяцев раньше (2 мая), так как WGA не смогла заключить сделку с Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBCUniversal, Paramount и Sony, чьи интересы представляет Альянс продюсеров кино и телевидения.

По итогам пяти раундов переговоров WGA заключила предварительную сделку о новом трехлетнем контракте со студиями и стримерами и завершила забастовку 27 сентября. Она продлилась 148 дней.

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Walt DisneyNetflixЦРУAmazonApple
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Боб АйгерДэвид Заслав
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