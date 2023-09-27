Гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки

Гильдия сценаристов Америки (WGA) завершает свою пятимесячную забастовку. Об этом сообщается в официальном аккаунте гильдии в X (ранее — Twitter).
«Гильдия достигла предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США. Сегодня наш переговорный комитет, совет управляющих западного отделения и совет восточного отделения проголосовали единогласно в поддержку соглашения. Забастовка заканчивается в полночь», — говорится в сообщении WGA.
Забастовка прекращается в 0.01 27 сентября (10.01 по московскому времени). Таким образом, она длилась 148 дней, но не сумела побить рекорд самой длинной в истории забастовки 1988 года (153 дня).
Гильдия сценаристов США (WGA) начала забастовку в мае 2023 года из‑за конфликта с Альянсом продюсеров кино и телевидения, связанного с оплатой создания контента для стриминговых сервисов и с использованием ИИ. «Афиша Daily» рассказывала подробно о требованиях сценаристов.
24 сентября гильдия заключила предварительную сделку о новом трехлетнем контракте с крупнейшими студиями и стримерами, но уточнила, что забастовка все еще продолжается. Детали соглашения обещают опубликовать после того, как будет готов окончательный вариант договора.
Ожидается, что прекращение забастовки WGA ускорит окончание забастовки Гильдии актеров (SAG-AFTRA). Это также положит начало процессу возвращения творческого сообщества к привычным циклам производства и продвижения контента.
После того как договор сценаристов и крупных студий будет ратифицирован, в эфир вернутся дневные и ночные комедийные шоу, так как продолжающаяся забастовка SAG-AFTRA их не касается.