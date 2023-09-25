Сценаристы достигли предварительного соглашения со студиями. Ночные шоу первыми вернутся в эфир

Гильдия сценаристов Америки (WGA) заключила предварительную сделку о новом трехлетнем контракте с крупнейшими студиями и стримерами после 146-дневной забастовки. Об этом сообщает Deadline.
«Мы можем с большой гордостью сказать, что эта сделка является исключительной — она содержит значительные достижения и меры защиты для писателей в каждом секторе членства», — написал комитет по переговорам WGA в электронном письме, направленном членам организации.
Переговорищики из Гильдии сценаристов и Альянса продюсеров кино и телевидения вышли на финишную прямую 24 сентября после пяти дней переговоров. Одним из последних пунктов, над которым стороны работали перед заключением соглашения, были тонкие детали формулировок, касающиеся использования генеративного искусственного интеллекта в производстве контента.
Несмотря на заключение соглашения, забастовка продолжится. Ожидается, что 26 сентября гильдия проведет голосование по вопросу, следует ли официально отменить приказ о забастовке.
«Для ясности, никто не должен возвращаться на работу до тех пор, пока Гильдия не даст на это специального разрешения. До этого момента мы продолжаем бастовать», — говорится в сообщении для членов профсоюза.
Конкретные детали соглашения не будут опубликованы до тех пор, пока в ближайшее время не будет подготовлен окончательный вариант договора. «Хотя нам не терпится поделиться с вами деталями достигнутого, мы не можем этого сделать, пока не будут расставлены последние точки над „i“. Это осложнит нашу способность довести начатое до конца. Поэтому, поскольку вы были терпеливы с нами раньше, мы просим вас проявить терпение еще раз — в последний раз», — говорится в тексте.
Ожидается, что прекращение забастовки WGA ускорит окончание забастовки Гильдии актеров (SAG-AFTRA). Это также положит начало процессу возвращения творческого сообщества к привычным циклам производства и продвижения контента.
После того как договор сценаристов и крупных студии будет ратифицирован, в эфир вернутся дневные и ночные комедийные шоу, так как продолжающаяся забастовка SAG-AFTRA их не касается.
В мае 2023 года Гильдия сценаристов США (WGA) начала забастовку из‑за конфликта с Альянсом продюсеров кино и телевидения, связанного с оплатой создания контента для стриминговых сервисов и с использованием ИИ. «Афиша Daily» рассказывала подробно о требованиях сценаристов.
В середине июля к забастовке присоединилcя профсоюз актеров США (SAG-AFTRA). В числе причин: устаревшие условия контрактов, сокращение производства, уход подписчиков со стриминговых платформ, переносы фестивалей и церемоний, слияния крупных компаний, уменьшение гонораров.