Сценаристы достигли предварительного соглашения со студиями. Ночные шоу первыми вернутся в эфир

Конкретные детали соглашения не будут опубликованы до тех пор, пока в ближайшее время не будет подготовлен окончательный вариант договора. «Хотя нам не терпится поделиться с вами деталями достигнутого, мы не можем этого сделать, пока не будут расставлены последние точки над „i“. Это осложнит нашу способность довести начатое до конца. Поэтому, поскольку вы были терпеливы с нами раньше, мы просим вас проявить терпение еще раз — в последний раз», — говорится в тексте.