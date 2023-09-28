Рубен Варданян арестован в Азербайджане. Его обвиняют в финансировании терроризма

Бывший госминистр Нагорно-Карабахской Республики Рубен Варданян арестован азербайджанским судом на четыре месяца, сообщает Служба государственной безопасности страны.
Варданяна обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана: о финансировании терроризма, участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований, а также незаконном пересечении государственной границы.
В обвинении говорится, что Варданян в сентябре 2022 года незаконно пересек границу Азербайджана с целью «совершения террористических актов и диверсий». Он также финансировал «незаконные вооруженные формирования», действия которых привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, утверждают в Службе госбезопасности.
Накануне экс-госминистр НКР был задержан на пункте выезда «Лачин» при попытке выехать из самопровозглашенной республики в Армению.
Рубен Варданян — миллиардер армянского происхождения, инвестор, венчурный филантроп и предприниматель. С 1985 года он жил в России, в 2021-м он занял 116-е место в списке Forbes богатейших россиян с состоянием в 1 млрд долларов. В сентябре 2022-го бизнесмен решил отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. С ноября 2022 года по 23 февраля 2023-го он занимал пост госминистра НКР.
19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе, назвав их «антитеррористическими мероприятиями локального характера». На следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об их завершении, а Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня. Договоренности подразумевают разоружение армии самопровозглашенной республики, вывод армянских военных и военной техники из НКР. Армянские власти отрицали присутствие своих войск в Нагорном Карабахе.
28 сентября президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому НКР прекратит существование с 1 января 2024 года. До этого времени будут распущены все государственные учреждения самопровозглашенной республики и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении.