Рубен Варданян арестован в Азербайджане. Его обвиняют в финансировании терроризма

Рубен Варданян — миллиардер армянского происхождения, инвестор, венчурный филантроп и предприниматель. С 1985 года он жил в России, в 2021-м он занял 116-е место в списке Forbes богатейших россиян с состоянием в 1 млрд долларов. В сентябре 2022-го бизнесмен решил отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. С ноября 2022 года по 23 февраля 2023-го он занимал пост госминистра НКР.