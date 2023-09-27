Пограничники Азербайджана задержали экс-главу Нагорного Карабаха Рубена Варданяна

Государственная погранслужба Азербайджана подтвердила задержание экс-главы Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. На сайте ведомства появилось фото с ним.
В ведомстве указали, что Варданян «нелегально въехал в страну» и был задержан на пункте выезда «Лачин» при попытке проехать в сторону Армении. Он доставлен в Баку, где был передан «соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения».
© Фото: dsx.gov.az
«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах (Нагорный Карабах. — Прим. ред.) вместе с тысячами других армян», — сообщила РБК жена Варданяна Вероника Зонабенд.