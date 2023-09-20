Алиев: Азербайджан достиг все цели операции в Карабахе и восстановил суверенитет

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет «после антитеррористических мер». Его слова передает РИА «Новости».
По словам Алиева, Азербайджан «пошел бы до конца, если бы вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие».
19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха, контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.
Примерно за сутки было достигнуто соглашение о прекращении огня, как утверждается, при посредничестве российских миротворцев. Тогда же стало известно, что из региона выведут оставшиеся подразделения ВС Армении, армию обороны Нагорного Карабаха полностью разоружат, а тяжелую технику утилизируют.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принимает к сведению соглашение, но отметил, что Ереван не участвовал в его составлении. Он подчеркнул, что Еревану непонятно, почему Азербайджан упоминает ВС Армении, так как после ноября 2020 года Армения вывела всех военных из Нагорного Карабаха.
Несмотря на прекращение огня с 12.00 по московскому времени, в 18.28 РИА «Новости» сообщило о гибели российских миротворцев. Автомобиль с военными попал под обстрел из стрелкового оружия «во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг». Кто стрелял, неизвестно.
Тем временем в Ереване второй день подряд проходят акции протеста. Участники требуют, чтобы правительство вмешалось в конфликт в Нагорном Карабахе и оказало помощь проживающим там этническим армянам.