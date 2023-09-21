Apple показала фото со съемок «Убийц цветочной луны» и уточнила дату премьеры

В аккаунте Apple Original Films в X (ранее — Twitter) появился кадр со съемок драмы Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Получился нуарный черно-белый снимок с подписью «Один месяц», напоминающей о приближающейся премьере.
На кадре изображен сам Скорсезе, а также Роберт Де Ниро, сыгравший в картине одну из главных ролей — землевладельца и скотопромышленника Уильяма Хела. А на заднем плане можно заметить девушку в полосатом пледе — в таком же снималась актриса Лили Глэдстоун (возможно, это она и есть).
Вместе с тем Apple Original Films уточнила дату кинотеатральной премьеры «Убийц цветочной луны». Фильм дебютирует 20 октября.
В фильме «Убийцы цветочной луны», снятом Мартином Скорсезе, также снялись Брендан Фрейзер, Джесси Племонс, кантри-гитаристы Стерджилл Симпсон и Джейсон Исбелл, экс-вокалист американской рок-группы The White Stripes Джек Уайт и другие. Режиссер написал сценарий совместно с Эриком Ротом («Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона») и Дэвидом Гранном («Испытание огнем», «Старик и ружье»).
Действие картины развернется в американском штате Оклахома в 1920-х годах. Сюжет расскажет о первом большом деле, которое раскрыли в ФБР, посвященном убийству индейцев осейджи. В рамках расследования власти вышли на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением.
На фестивале в Каннах после премьеры создателей встретили девятиминутной овацией. Критики высоко оценили получившийся фильм, но вот зрители пожаловались на четырехчасовой хронометраж.