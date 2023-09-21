Apple показала фото со съемок «Убийц цветочной луны» и уточнила дату премьеры

На кадре изображен сам Скорсезе, а также Роберт Де Ниро, сыгравший в картине одну из главных ролей — землевладельца и скотопромышленника Уильяма Хела. А на заднем плане можно заметить девушку в полосатом пледе — в таком же снималась актриса Лили Глэдстоун (возможно, это она и есть).