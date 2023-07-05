Apple TV показал первый полноценный трейлер «Убийц цветочной луны»

Действие фильма разворачивается в 1920-х годах в американском штате Оклахома, где расположилась крупная резервация племени осейдж. Главный герой — Эрнест Беркхарт, которому его дядя по прозвищу Король предлагает посвататься к Молли и получить земельные права ее семьи зажиточных индейцев. Правда, для этого нужно, чтобы умерли мама Молли, ее сестры и она сама.