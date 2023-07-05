Apple TV показал первый полноценный трейлер «Убийц цветочной луны»

На ютьюб-канале Apple TV появился полноценный трейлер вестерна-драмы «Убийцы цветочной луны». В главных ролях — Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.
Видео длится 2,5 минуты и погружает зрителя одновременно в криминальную и этническую атмосферу. С одной стороны — индейцы племени осейдж с их традиционными нарядами, обычаями и, казалось бы, размеренной жизнью. С другой — люди, которые ищут любые способы увеличить свое состояние.
«Это эпическая криминальная сага в стиле вестерна, в которой настоящая любовь пересекается с невыразимым предательством», — говорится в описании под роликом.
Действие фильма разворачивается в 1920-х годах в американском штате Оклахома, где расположилась крупная резервация племени осейдж. Главный герой — Эрнест Беркхарт, которому его дядя по прозвищу Король предлагает посвататься к Молли и получить земельные права ее семьи зажиточных индейцев. Правда, для этого нужно, чтобы умерли мама Молли, ее сестры и она сама.
В основу фильма легла одноименная научно-популярная книга Дэвида Гранна. Помимо Ди Каприо и Де Ниро в «Убийцах цветочной луны» снялись Брендан Фрейзер («Кит»), Джесси Племонс («Во все тяжкие»), кантри-гитаристы Стерджилл Симпсон и Джейсон Исбелл, экс-вокалист американской рок-группы The White Stripes Джек Уайт и другие.
В качестве режиссера выступил Мартин Скорсезе («Остров проклятых», «Отступники»). Он также написал сценарий совместно с Эриком Ротом («Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона») и Дэвидом Гранном («Испытание огнем», «Старик с пистолетом»).
Премьера «Убийц цветочной луны» уже состоялась на Каннском кинофестивале, после показа зрители аплодировали стоя в течение девяти минут. В широком прокате картина дебютирует осенью.