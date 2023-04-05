«Убийцы цветочной луны» идут четыре часа. В соцсетях пишут, что новой ленте Скорсезе нужен редактор

Новая криминальная драма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях идет около четырех часов, сообщал Variety. Премьера фильма состоится в Каннах уже 20 мая, а в широкий прокат выйдет 20 октября.
«Будучи давним поклонником Мартина Скорсезе, я определенно с нетерпением жду. Но четыре часа меня немного нервируют. Мне нравятся длинные фильмы, но они всегда работают [как надо]. Как доказал „Ирландец“, длина иногда может мешать просмотру», — написал один из пользователей. Другие отметили, что очень длинные фильмы получаются хорошими, но «Ирландец» Скорсезе — не из этих.
Первоначально ленту купила студия Paramount, однако вскоре она перешла к Apple. Ди Каприо считает «Убийц цветочной луны» шедевром.
Действие «Убийц цветочной луны» развернется в американском штате Оклахома в 1920-х годах. Лента расскажет о расследовании убийств индейцев осейджи, в рамках которого власти вышли на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением.