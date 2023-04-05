«Убийцы цветочной луны» идут четыре часа. В соцсетях пишут, что новой ленте Скорсезе нужен редактор

«Будучи давним поклонником Мартина Скорсезе, я определенно с нетерпением жду. Но четыре часа меня немного нервируют. Мне нравятся длинные фильмы, но они всегда работают [как надо]. Как доказал „Ирландец“, длина иногда может мешать просмотру», — написал один из пользователей. Другие отметили, что очень длинные фильмы получаются хорошими, но «Ирландец» Скорсезе — не из этих.