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«Убийцы цветочной луны» идут четыре часа. В соцсетях пишут, что новой ленте Скорсезе нужен редактор

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:50

Новая криминальная драма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях идет около четырех часов, сообщал Variety. Премьера фильма состоится в Каннах уже 20 мая, а в широкий прокат выйдет 20 октября.

«Будучи давним поклонником Мартина Скорсезе, я определенно с нетерпением жду. Но четыре часа меня немного нервируют. Мне нравятся длинные фильмы, но они всегда работают [как надо]. Как доказал „Ирландец“, длина иногда может мешать просмотру», — написал один из пользователей. Другие отметили, что очень длинные фильмы получаются хорошими, но «Ирландец» Скорсезе — не из этих.

Юзер по имени Джарретт Макдональд сразу заявил, что пропустит четырехчасовых «Убийц цветочной луны». «Марти нужен редактор», — заключил другой комментатор.

Первоначально ленту купила студия Paramount, однако вскоре она перешла к Apple. Ди Каприо считает «Убийц цветочной луны» шедевром.

Действие «Убийц цветочной луны» развернется в американском штате Оклахома в 1920-х годах. Лента расскажет о расследовании убийств индейцев осейджи, в рамках которого власти вышли на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением.

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Леонардо ДиКаприоРоберт де НироМартин Скорсезе
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