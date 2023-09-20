Variety: «Убийц цветочной луны» Скорсезе выдвинут на «Оскар» в номинации за лучшую женскую роль

Картина Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» может поучаствовать в гонке за премию «Оскар». Об этом пишет Variety.
Актрису Лили Глэдстоун, которая сыграла в фильме одного из главных героев Молли Буркхарт, могут номинировать на «Оскар» за лучшую женскую роль, выяснило издание.
Как отмечает Variety, в случае победы Глэдстоун станет первой лауреаткой премии среди представительниц коренных народов. Актриса является представительницей индейского народа черноногие.
Ранее только три женщины, представляющие коренные народы, были номинированы на «Оскар» как лучшие актрисы. Это Мерл Оберон («Темный ангел», 1935 год) и Кейша Касл-Хьюз («Верхом на ките», 2003), матери которых по национальности маори, и мексиканка Ялица Апарисио («Рома», 2018). Однако ни одна из них так и не получила премию.
В фильме «Убийцы цветочной луны», снятом Мартином Скорсезе, также снялись Брендан Фрейзер, Джесси Племонс, кантри-гитаристы Стерджилл Симпсон и Джейсон Исбелл, экс-вокалист американской рок-группы The White Stripes Джек Уайт и другие. Режиссер написал сценарий совместно с Эриком Ротом («Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона») и Дэвидом Гранном («Испытание огнем», «Старик и ружье»).
Действие картины развернется в американском штате Оклахома в 1920-х годах. Сюжет расскажет о первом большом деле, которое раскрыли в ФБР, посвященном убийству индейцев осейджи. В рамках расследования власти вышли на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением.
«Убийцы цветочной луны» должны появиться в мировом прокате 18 октября 2023 года, после чего картина попадет на Apple TV+. На фестивале в Каннах после премьеры создателей встретили девятиминутной овацией. Критики высоко оценили получившийся фильм, но вот зрители пожаловались на четырехчасовой хронометраж.