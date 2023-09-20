Variety: «Убийц цветочной луны» Скорсезе выдвинут на «Оскар» в номинации за лучшую женскую роль

Ранее только три женщины, представляющие коренные народы, были номинированы на «Оскар» как лучшие актрисы. Это Мерл Оберон («Темный ангел», 1935 год) и Кейша Касл-Хьюз («Верхом на ките», 2003), матери которых по национальности маори, и мексиканка Ялица Апарисио («Рома», 2018). Однако ни одна из них так и не получила премию.