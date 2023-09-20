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Эмбер Херд появилась в трейлере фильма «В огне» — впервые после суда с Джонни Деппом

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:25

На ютуб-канале Entertainment Tonight опубликовали трейлер фильма «В огне» («In the Fire»), в котором впервые после суда с экс-супругом Джонни Деппом появилась актриса Эмбер Херд («Аквамен», «Лига справедливости»).

Херд предстала в образе нью-йоркского психиатра, который в середине 1890-х годов отправляется на отдаленную плантацию, чтобы помочь мальчику с необычайными способностями. Ребенок с ходу сообщает врачу, что убил собственную мать.

Близкие мальчика считают, что в него вселился дьявол. Женщина же убеждена, что ребенок всего лишь болен. Однако вскоре героиня тоже начнет сомневаться в своем диагнозе, когда увидит своими глазами невиданные возможности подростка.

Режиссером картины выступил Конор Эллин, известный по лентам «Ничья земля» и «Пылающий остров». Он завершил съемки фильма в марте 2022 года — за несколько месяцев до судебного решения по громкому делу «Депп против Херд».

Сценарий ленты Эллин написал вместе с Паскалем Борно и Сильвио Муралья. Премьера кинопроекта в прокате запланирована на 13 октября.

1 июня 2022 года Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд. Поводом для иска Деппа на 50 млн долларов стала колонка его экс-супруги в The Washington Post 2018 года, в которой она сообщила, что подвергалась насилию.

Присяжные признали Херд виновной в клевете и обязали выплатить бывшему мужу 10 млн долларов в качестве компенсации за ущерб и 5 млн в виде штрафных санкций (последняя сумма была снижена до 350 тыс. долларов, чтобы соответствовать максимальному пределу, установленному законом). Ответный иск со стороны Херд на 100 млн долларов также частично удовлетворили: Депп должен был ей 2 млн за моральный ущерб.

В конце 2022 года Херд договорилась с Деппом, что выплатит ему 1 млн долларов вместо 8,35 млн. В июне 2023 года стало известно, что актриса перечислила экс-супругу деньги. Он отдал их на благотворительность.

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