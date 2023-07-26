Netflix опубликовал трейлер документального сериала «Депп против Херд»

На ютуб-канале Netflix появился трейлер документального сериала «Депп против Херд», посвященного судебному процессу между голливудскими актерами и экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд.
Шоу выйдет на стриминговой платформе 16 августа. В нем будет использованы кадры трансляции, которая велась во время слушаний прямо из зала заседаний. Судя по ролику, авторы попытаются понять, что же именно произошло между Деппом и Херд.
Сериал также покажет, как мир следил за разбирательством и пытался проанализировать, кто из бывших супругов говорит правду, а кто — наговаривает на экс-партнера. Автором проекта выступила Эмма Купер.
Она выпустит три эпизода, каждый из которых будет раскрывать новые слои события, который в сети назвали «судом в TikTok». Помимо самого суда, режиссер покажет то, что происходило во время него в медиапространстве.
Среди героев Купер окажутся тиктокеры и ютуберы, сыщики-любители и даже боты, призывавшие поддержать ту или иную сторону конфликта. Сериал раскроет, как они манипулировали информацией и трансформировали понятие правды.