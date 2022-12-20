Херд договорилась выплатить Деппу 1 млн долларов вместо назначенных судом 8,35 млн

Джонни Депп и Эмбер Херд достигли соглашения по судебному разбирательству по делу о клевете. Страховая компания актрисы выплатит ее экс-супругу 1 млн долларов, что значительно меньше суммы в 8,35 млн, назначенной судом, сообщает Variety.
Адвокаты Деппа сказали, что были рады официально закрыть эту болезненную главу жизни актера. По их словам, дело «никогда не касалось денег», а полученные от Херд средства их подзащитный направит благотворительным организациям.
Херд назвала решение об урегулировании дела трудным, поскольку она не согласна с вердиктом суда. Актриса сказала, что потеряла веру в американскую систему правосудия.
Тем не менее, экс-супруга Деппа рада «освободиться от того, от чего пыталась избавиться шесть лет». Урегулирование избавляет ее от дальнейших судебных разбирательств и позволяет, наконец, «эмансипироваться» от прошлого брака, отметила актриса.
1 июня Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд. Поводом для иска Деппа на 50 млн долларов стала колонка его экс-супруги в The Washington Post 2018 года, в которой она сообщила, что подвергалась насилию.
Присяжные признали Херд виновной в клевете и обязали выплатить бывшему мужу 10 млн долларов в качестве компенсации за ущерб и 5 млн в виде штрафных санкций (последняя сумма была снижена до 350 тыс. долларов, чтобы соответствовать максимальному пределу, установленному законом). Ответный иск со стороны Херд на 100 млн долларов также частично удовлетворили: Депп должен был ей 2 млн за моральный ущерб.