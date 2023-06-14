Эмбер Херд выплатила компенсацию Джонни Деппу. Он отдал деньги на благотворительность

Американская актриса Эмбер Херд, известная по фильмам «Аквамен» и «Ромовый дневник», выплатила своему экс-супругу Джонни Деппу компенсацию, которую назначил суд по делу о клевете. Об этом сообщил Hypebeast.
Херд перечислила Деппу 1 млн долларов, которые звезда «Пиратов Карибского моря» решил передать на благотворительность. Актер направил по 200 тыс. долларов пяти организациям: Make a Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society и Amazonia Fund Alliance.
Благотворительные фонды, которые поддержал Депп, занимаются различными проблемами. Они помогают молодежи и малообеспеченным людям, а также заботятся о защите окружающей среды.
1 июня 2022 года Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд. Поводом для иска Деппа на 50 млн долларов стала колонка его экс-супруги в The Washington Post 2018 года, в которой она сообщила, что подвергалась насилию.
Присяжные признали Херд виновной в клевете и обязали выплатить бывшему мужу 10 млн долларов в качестве компенсации за ущерб и 5 млн в виде штрафных санкций (последняя сумма была снижена до 350 тыс. долларов, чтобы соответствовать максимальному пределу, установленному законом). Ответный иск со стороны Херд на 100 млн долларов также частично удовлетворили: Депп должен был ей 2 млн за моральный ущерб.