Эмбер Херд выплатила компенсацию Джонни Деппу. Он отдал деньги на благотворительность

Присяжные признали Херд виновной в клевете и обязали выплатить бывшему мужу 10 млн долларов в качестве компенсации за ущерб и 5 млн в виде штрафных санкций (последняя сумма была снижена до 350 тыс. долларов, чтобы соответствовать максимальному пределу, установленному законом). Ответный иск со стороны Херд на 100 млн долларов также частично удовлетворили: Депп должен был ей 2 млн за моральный ущерб.