Джон Траволта может сняться в последнем фильме Квентина Тарантино

Голливудский инсайдер Дэниел Рихтман ранее говорил, что в картине может появиться комик и актер Пол Уолтер Хаузер. СМИ также писали о планах Тарантино привлечь к съемкам «Кинокритика» Сэмюэля Л. Джексона и Брюса Уиллиса, которые снимались в «Криминальном чтиве». Сам режиссер слухи не подтверждает, но и не опровергает.