Джон Траволта может сняться в последнем фильме Квентина Тарантино

В последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик» снимутся два актера, которым уже доставалась главная роль в картине режиссера. Об этом пишет на своем аккаунте в X (бывшая Twitter) американский журналист и кинокритик Джеффа Снейдера.
«Я слышал, что Тарантино оставил роли в своем последнем фильме „Кинокритик“ для двух своих бывших исполнителей главных ролей. Вот один из них», — написал Снейдер.
К посту он прикрепил гифку с Джоном Траволтой в фильме «Криминальное чтиво». В драме 1994 года актер играл Винсента Вегу. Имя второго актера Снейдер не раскрыл.
Позже журналист также написал, что в «Кинокритике» появится и актриса, которая ранее уже работала с Квентином Тарантино. Возможно, речь идет об Уме Турман, исполнившей главные роли в «Криминальном чтиве», «Убить Билла» и «Убить Билла 2».
Действие фильма «Кинокритик» Квентина Тарантино, который сам режиссер называет последним в своей карьере, развернется в 1977 году в Лос-Анджелесе, а сценарий уже готов. The Hollywood Reporter со ссылкой на источники писал, что в центре повествования окажется Полин Кейл, рецензии которой Квентин Тарантино изучал с юности.
По словам Тарантино, «Кинокритик» не будет посвящен одному конкретному критику. Других подробностей о своем последнем фильме он не раскрывает.
Голливудский инсайдер Дэниел Рихтман ранее говорил, что в картине может появиться комик и актер Пол Уолтер Хаузер. СМИ также писали о планах Тарантино привлечь к съемкам «Кинокритика» Сэмюэля Л. Джексона и Брюса Уиллиса, которые снимались в «Криминальном чтиве». Сам режиссер слухи не подтверждает, но и не опровергает.