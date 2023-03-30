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Тарантино подтвердил, что работает над новой лентой. И вновь назвал ее последней в карьере

Денис Ламехов
Сегодня в 10:36

Квентин Тарантино подтвердил, что работает над новой лентой «Кинокритик» — в частности, уже готов ее сценарий. Кинорежиссера цитирует France 24.

Изначально о том, что текстовая основа картины написана, сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на источники. Издание предположило, что в центре повествования окажется Полин Кейл — одна из самых влиятельных киножурналисток всех времен.

Ее рецензии Тарантино изучал с юности. Сейчас информацию о Кейл он отверг и заявил, что фильм не будет посвящен конкретному критику. Время действия — 1977 год. Съемки стартуют осенью 2023-го.

Режиссер неоднократно заявлял, что к 60 годам хочет снять 10 картин и удалиться от киносреды, при этом к текущему моменту в его фильмографии уже больше десятка работ. 27 марта Тарантино исполнилось 60 лет — предлагаем прочесть приуроченный к юбилею текст Станислава Ф.Ростоцкого.

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Квентин ТарантиноСтанислав Ростоцкий
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