Тарантино подтвердил, что работает над новой лентой. И вновь назвал ее последней в карьере

Режиссер неоднократно заявлял, что к 60 годам хочет снять 10 картин и удалиться от киносреды, при этом к текущему моменту в его фильмографии уже больше десятка работ. 27 марта Тарантино исполнилось 60 лет — предлагаем прочесть приуроченный к юбилею текст Станислава Ф.Ростоцкого.