THR: Квентин Тарантино написал сценарий своего следующего фильма. Он может стать последним

Режиссер неоднократно заявлял, что к 60 годам хочет снять десять фильмов и уйти на пенсию. THR уточняет, что Тарантино снял уже девять кинолент (если считать две части «Убить Билла» за одну), и в этом месяце ему исполняется 60 лет.