THR: Квентин Тарантино написал сценарий своего следующего фильма. Он может стать последним

Квентин Тарантино дописал сценарий своего будущего фильма, который может получить название «Кинокритик». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
Съемки картины могут начаться уже осенью 2023 года. Детали сюжета пока держатся в секрете. По данным источников, действие проекта будет развиваться в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе, главной героиней будет женщина.
The Hollywood Reporter предполагает, что сюжет будет сосредоточен на Полин Кейл — одной из самых влиятельных кинокритиков всех времен. Тарантино с 15 лет изучал ее рецензии.
Режиссер неоднократно заявлял, что к 60 годам хочет снять десять фильмов и уйти на пенсию. THR уточняет, что Тарантино снял уже девять кинолент (если считать две части «Убить Билла» за одну), и в этом месяце ему исполняется 60 лет.