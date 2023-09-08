Инсайдер: Квентин Тарантино предложил главную роль в «Кинокритике» Полу Уолтеру Хаузеру

Американский режиссер Квентин Тарантино предложил главную роль в фильме «Кинокритик» комику и актеру Полу Уолтеру Хаузеру. Об этом сообщил World of Reel со ссылкой на голливудского инсайдера Дэниела Рихтмана.
Тарантино, судя по всему, видит Хаузера в роли кинокритика Джима Шелдона, которого режиссер описал как человека, похожего на персонажа фильма «Таксист» Трэвиса Бикла. Согласится ли Хаузер воплотить его на экране, неизвестно.
Действие будущего фильма Тарантино развернется в 1977 году. Кинематографист хотел провести съемки осенью 2023 года, однако из‑за забастовки голливудских актеров и сценаристов работа над лентой откладывается на неопределенный срок.
Впрочем, планов Тарантино выпустить «Кинокритика» это не меняет. Сценарий картины уже завершен. По информации СМИ, в фильме снимется Сэмюэл Л. Джексон. Тарантино также хотел привлечь к съемкам Брюса Уиллиса.
Пол Уолтер Хаузер — американский актер и комик, известный более всего по ролям в фильмах «Тоня против всех», «Что случилось с Вирджинией?» и «Черный клановец». Его также можно было увидеть в диснеевском хите «Круэлла».
Квентин Тарантино заявил, что «Кинокритик» станет последним полнометражным фильмом в его карьере. Режиссер неоднократно говорил, что к 60 годам хочет снять 10 картин и удалиться от киносреды.