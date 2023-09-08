Реклама
Новости

Инсайдер: Квентин Тарантино предложил главную роль в «Кинокритике» Полу Уолтеру Хаузеру

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:06

Американский режиссер Квентин Тарантино предложил главную роль в фильме «Кинокритик» комику и актеру Полу Уолтеру Хаузеру. Об этом сообщил World of Reel со ссылкой на голливудского инсайдера Дэниела Рихтмана.

Тарантино, судя по всему, видит Хаузера в роли кинокритика Джима Шелдона, которого режиссер описал как человека, похожего на персонажа фильма «Таксист» Трэвиса Бикла. Согласится ли Хаузер воплотить его на экране, неизвестно.

Действие будущего фильма Тарантино развернется в 1977 году. Кинематографист хотел провести съемки осенью 2023 года, однако из‑за забастовки голливудских актеров и сценаристов работа над лентой откладывается на неопределенный срок.

Впрочем, планов Тарантино выпустить «Кинокритика» это не меняет. Сценарий картины уже завершен. По информации СМИ, в фильме снимется Сэмюэл Л. Джексон. Тарантино также хотел привлечь к съемкам Брюса Уиллиса.

Пол Уолтер Хаузер — американский актер и комик, известный более всего по ролям в фильмах «Тоня против всех», «Что случилось с Вирджинией?» и «Черный клановец». Его также можно было увидеть в диснеевском хите «Круэлла».

Квентин Тарантино заявил, что «Кинокритик» станет последним полнометражным фильмом в его карьере. Режиссер неоднократно говорил, что к 60 годам хочет снять 10 картин и удалиться от киносреды.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»