Гендиректор Большого театра подтвердил удаление с афиш имен режиссеров, критикующих военную операцию

Имена некоторых режиссеров спектаклей Большого театра пропали с афиш, поскольку они критиковали российскую военную операцию на Украине. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал гендиректор театра Владимир Урин.
По его словам, репертуар могли менять, когда «те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации».
«Большой в этом смысле особый театр — с точки зрения повышенного внимания к нему. Поэтому, наверное, естественно, когда поднимается определенная волна возмущенных писем и прочих высказываний. Тогда театр и Министерство культуры прекрасно понимают, что вызывает очень серьезную негативную реакцию», — заявил Урин.
Однако гендиректор назвал и другую причину таких изменений. У некоторых спектаклей «просто закончились лицензии, продление которых сегодня не представляется возможным».
В середине марта Большой театр отменил майские показы балета «Герой нашего времени» Кирилла Серебренникова без объяснения причин. СМИ тогда отмечали, что режиссер неоднократно выступал против российской военной операции на территории Украины и проживает не в России.
В мае театр также отменил оперу «Дон Паскуале» Тимофея Кулябина. Режиссер находится в Праге с конца февраля, а в своих соцсетях он публиковал пост о том, что не поддерживает действия российских властей на Украине.