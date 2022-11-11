Новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ: как он будет работать

Что произошло?
С 2013 года в России действует закон, запрещающий «пропаганду гомосексуализма» среди несовершеннолетних. За его нарушение следуют штрафы от четырех тысяч рублей (для физических лиц) до миллиона (для юридических лиц при совершении преступления с использованием СМИ). Максимальное количество заведенных за год дел — 20 (в 2019 году). Но из 20 к ответственности были привлечены только четыре человека, общая сумма штрафов составила 108 тыс. рублей.
О необходимости запретить «ЛГБТ-пропаганду» безотносительно возраста аудитории заговорили еще летом 2022 года. В июне Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму соответствующий законопроект, подразумевающий штрафы до 10 млн рублей. Он был отклонен. В июле депутаты КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР предложили приравнять «ЛГБТ-пропаганду» к пропаганде войны, разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти. Этот законопроект на сайте Госдумы помечен надписью «в архиве».
Автор третьей попытки расправиться с «гей-пропагандой» — глава думского Комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Под этим законопроектом подписались 388 депутатов (всего их в думе 450), включая спикера Вячеслава Володина, его заместителей и лидеров всех фракций. Его уже приняли в первом чтении — депутаты единогласно проголосовали за. Второе чтение запланировано на 27 ноября.
Что именно хотят сделать депутаты?
Они хотят внести изменения в пять законов: об информации, СМИ, государственной поддержке кино, рекламе и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Из действующей статьи об «ЛГБТ-пропаганде» уберут ограничения возраста аудитории.
В перечень уже запрещенной информации (пропаганда войны, культ насилия и жестокости, разжигание ненависти и вражды, публичные призывы к терроризму и экстремизму и т. п.) предложено включить «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения». То есть контент с «пропагандой ЛГБТ» будет полностью запрещен.
Также в КоАП добавят две новые статьи: о запрете для детской аудитории «пропаганды педофилии» и информации, «демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения» или «способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол». То есть для детской аудитории нельзя будет не только «пропагандировать», но и в целом изображать ЛГБТ-людей.
Какими будут наказания?
В первую очередь это штрафы. Председательница думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что за упоминание ЛГБТ стоит ввести уголовное наказание. Но инициатор Александр Хинштейн уточнил, что это невозможно.
Предполагаемые штрафы за ЛГБТ-пропаганду среди взрослых и детей — от 50 до 400 тыс. рублей; за пропаганду педофилии (также среди людей любого возраста) — от 200 до 800 тыс. рублей. Аудитория младше 18 лет, а также использование для «пропаганды» СМИ и интернета будут считаться отягчающими обстоятельствами. Штраф за распространение информации о гомосексуальности или трансгендерности среди несовершеннолетних — от 50 до 200 тыс. рублей. Наказание для юридических лиц за те же деяния серьезнее: от 800 тыс. до 10 млн рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток. Нарушивших запрет иностранцев могут депортировать из страны.
Что будет с кино и театрами?
Законопроект обязывает платформы установить специальный код, подтверждающий возраст пользователя (старше 16 лет), для доступа к любой информации, связанной с ЛГБТ. Подробностей о таких кодах в законопроекте нет. Если технической возможности нет, распространение подобных материалов полностью запрещено. Фильмы, которые «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения», не будут получать прокатное удостоверение.
Также запрет касается театров. Эксперты опасаются, что вне закона окажутся в том числе хрестоматийные образчики комедий с переменой пола. «Напомним, что в шекспировском театре все женские роли играли мужчины, а у самого Шекспира во многом сюжет строился на переодевании, превращении, перемене, в том числе и пола», — рассказала театральный критик Марина Дмитревская.
Что с агрегаторами, рекламой и СМИ?
«Пропаганда ЛГБТ» будет запрещена в рекламе, новостных агрегаторах с аудиторией более одного миллиона пользователей в сутки (это, например, «Яндекс Новости» и «Рамблер/новости»), социальных сетях с аудиторией более 500 тыс. человек в сутки (это, например, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter) и «аудиовизуальных сервисах». Нельзя «пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения» и в СМИ. При этом на радио и телевидении будет запрещено и демонстрировать ЛГБТ-контент с 4.00 до 23.00. Исключения составят платные программы для взрослых.
Что будет с литературой?
Издатели опасаются, что законопроект об ЛГБТ-пропаганде затронет в том числе классическую литературу. В письме к Александру Хинштейну Российский книжный союз заявил, что к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений может быть отнесено, например, стихотворение Федора Сологуба «На совете», к пропаганде педофилии — роман Владимира Набокова «Лолита», супружеской измены — роман Льва Толстого «Анна Каренина» и поэма Александра Пушкина «Бахчисарайский фонтан», полигамии — повесть Александра Куприна «Суламифь».
Хинштейн заявил «Коммерсанту», что классические сюжеты под ограничения не попадут: «Речь идет о запрете именно пропаганды, то есть распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Иными словами, „Лолита“ пропагандой точно являться не может».
А с играми?
Ко второму чтению первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подготовила поправки, в которых предложила ввести административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных ценностей» в компьютерных играх. Она даже назвала игры, в которых, на ее взгляд, эта пропаганда есть. Это, например, The Sims 3, The Last of Us и Fallout.
Закроют ли гей-клубы?
В случае принятия законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды и педофилии будут закрыты все действующие в России гей-клубы, рассказала Нина Останина. «Уже своим существованием гей-клубы есть не что иное, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, мы же это тоже понимаем. Пусть люди, которые предпочитают однополые отношения, занимаются этим не массово в гей-клубах комфортных, которые привлекают к себе внимание. Пусть они занимаются этим у себя дома в спальне», — заявила депутат.
Как отличить, где пропаганда, а где нет?
«Наша инициатива не является актом цензуры. Мы не запрещаем упоминание ЛГБТ как явления. Мы запрещаем именно пропаганду», — заверил журналистов инициатор поправок, глава Комитета по информполитике Александр Хинштейн. Он отметил, что главное отличие пропаганды от упоминания в том, что она направлена на создание привлекательного образа и «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».
Зачем это вообще нужно?
В пояснительной записке к законопроекту сказано: «В настоящее время в общемировом масштабе прослеживается тенденция к консолидации ЛГБТ-сообщества, упрощению процедуры смены пола и навязчивой пропаганды (депатологизации) данных явлений. <…> Информация, содержащая искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, <…> зачастую носит агрессивный, навязчивый, оскорбительный характер, что вызывает широкое возмущение общества». При этом даже, по данным опроса официального ВЦИОМ, 86% респондентов никогда не сталкивались с ЛГБТ-пропагандой. Более половины россиян полагают, что сексуальную ориентацию взрослого человека невозможно изменить внешними усилиями.