Новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ: как он будет работать

Ко второму чтению первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подготовила поправки, в которых предложила ввести административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных ценностей» в компьютерных играх. Она даже назвала игры, в которых, на ее взгляд, эта пропаганда есть. Это, например, The Sims 3, The Last of Us и Fallout.