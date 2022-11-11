Новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ: как он будет работать

Предполагаемые штрафы за ЛГБТ-пропаганду среди взрослых и детей — от 50 до 400 тыс. рублей; за пропаганду педофилии (также среди людей любого возраста) — от 200 до 800 тыс. рублей. Аудитория младше 18 лет, а также использование для «пропаганды» СМИ и интернета будут считаться отягчающими обстоятельствами. Штраф за распространение информации о гомосексуальности или трансгендерности среди несовершеннолетних — от 50 до 200 тыс. рублей. Наказание для юридических лиц за те же деяния серьезнее: от 800 тыс. до 10 млн рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток. Нарушивших запрет иностранцев могут депортировать из страны.