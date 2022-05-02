Большой театр отменил ближайшие спектакли Серебренникова и Кулябина

В Большом театре отменили балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова и оперу «Дон Паскуале» Тимофея Кулябина, которые должны были пройти на майских праздниках. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

Вместо спектакля «Нуреева» с 6 по 8 мая проведут «Спартак». «Дон Паскуле», запланированный на 5–8 мая, заменят «Севильским цирюльником».

В сообщении Большого театра отмечается, что купленные билеты по-прежнему действительны. На вопросы в комментариях о том, можно ли вернуть невозвратные билеты, если предложенные условия не устраивают, театр пока не ответил.

Причины такого решения не уточняются. Как пишет «Коммерсант», оба режиссера выступали против «военной спецоперации» на Украине и сейчас находятся не в России.

В конце марта Кирилл Серебренников уехал во Францию. В интервью для Euronews он заявил, что не поддерживает «спецоперацию». Сейчас, если верить соцсетям режиссера, он в Нидерландах.

Тимофей Кулябин находится в Праге с конца февраля. Он опубликовал в своих соцсетях пост о том, что не поддерживает действия российских властей на Украине. В апреле стало известно, что он покинул пост главного режиссера новосибирского театра «Красный факел» по собственному желанию.