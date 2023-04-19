Балет «Нуреев» Серебренникова сняли с репертуара Большого театра

Большой театр снял с репертуара балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова. Об этом заявил «Интерфаксу» генеральный директор театра Владимир Урин.
По его словам, от постановки отказались после принятия в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ. В этом законе, считает Урин, «абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей».
Премьера «Нуреева» состоялась в декабре 2017-го и стала одним из самых значимых театральных событий года. В последние месяцы перед премьерой спектакль готовили без Серебренникова, который в тот момент находился под домашним арестом по делу о растрате.
Балет Серебренникова посвящен артисту балета Рудольфу Нурееву. Тот, находясь в 1961 году на гастролях в Париже, отказался вернуться в СССР, в связи с чем его осудили по статье об измене родине и приговорили заочно к семи годам. В дальнейшем Нуреев с успехом выступал на Западе, в 1983–1989 годах руководил балетной труппой Парижской оперы, а в конце жизни пробовал себя как дирижер. Одна из сюжетных линий постановки Серебренникова рассказывает об отношениях артиста с его многолетним возлюбленным, датским танцовщиком Эриком Брауном.
В середине марта Большой театр отменил майские показы другого балета Серебренникова — «Герой нашего времени». Причины отмены не сообщались, режиссер неоднократно выступал против российской военной операции на территории Украины.