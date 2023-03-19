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Большой театр отменил майские показы спектакля «Герой нашего времени» Серебренникова

Виктория Шанина
Сегодня в 12:27

Большой театр отменил показы балета «Герой нашего времени» в постановке Кирилла Серебренникова, запланированные на 5, 6 и 7 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

Вместо постановки Серебренникова покажут балет «Мастер и Маргарита» Эдварда Клюга. Причины такого решения Большой театр не объясняет. Ранее приобретенные билеты остаются действительны.

Кирилл Серебренников в ответ на эту новость процитировал роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова: «Шизофрения, как и было сказано».

Большой театр уже убирал из репертуара балет «Герой нашего времени» весной 2022 года. В марте 2023-го театр объявил, что показы пройдут 5, 6 и 7 мая, но из списка авторов либретто пропало имя Кирилла Серебренникова.

В мае 2022 года Большой театр отказался показывать балет Серебренникова «Нуреев» — его заменили на «Спартака». В ноябре МХТ имени Чехова удалил имя режиссера из списка авторов спектакля «Лес», который шел на сцене театра 18 лет.

СМИ связывают отмену постановок Кирилла Серебренникова с его антивоенной позицией. После начала военной операции на территории Украины режиссер уехал из России и публично осудил действия российских властей.

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Кирилл СеребренниковМихаил БулгаковЭдвард Клюг
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