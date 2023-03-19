Большой театр отменил майские показы спектакля «Герой нашего времени» Серебренникова

В мае 2022 года Большой театр отказался показывать балет Серебренникова «Нуреев» — его заменили на «Спартака». В ноябре МХТ имени Чехова удалил имя режиссера из списка авторов спектакля «Лес», который шел на сцене театра 18 лет.