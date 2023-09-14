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WhatsApp* могут заблокировать в России из‑за его новой функции — каналов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:50

Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке мессенджера WhatsApp*, в котором появятся каналы наподобие телеграма. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне, после анонса нововведения, первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что власти РФ могут пересмотреть политику в отношении WhatsApp. Мессенджер как продукт компании Meta* не блокировали из‑за того, что он был средством коммуникации, а не размещения информации, пояснил чиновник.

Риск блокировки WhatsApp подтвердил и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, доступ к приложению могут ограничить, если у российских пользователей появятся каналы.

WhatsApp намерен запустить каналы в более чем 150 странах. Судя по блогу компании, Россия входит в их число.

В апреле 2022 года ВЦИОМ выяснил, что WhatsApp остается самым популярным мессенджером у россиян. Следом за мессенджером идут YouTube, «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники».

РКН заблокировал Facebook* и Instagram*, другие два сервиса Meta, в марте 2022-го. Причиной стало «распространение призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих», и дискриминация российских СМИ.

* WhatsApp, Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена. Деятельность Instagram и Facebook также находится под запретом.

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