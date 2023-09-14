Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке мессенджера WhatsApp*, в котором появятся каналы наподобие телеграма. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне, после анонса нововведения, первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что власти РФ могут пересмотреть политику в отношении WhatsApp. Мессенджер как продукт компании Meta* не блокировали из‑за того, что он был средством коммуникации, а не размещения информации, пояснил чиновник.
Риск блокировки WhatsApp подтвердил и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, доступ к приложению могут ограничить, если у российских пользователей появятся каналы.
WhatsApp намерен запустить каналы в более чем 150 странах. Судя по блогу компании, Россия входит в их число.
В апреле 2022 года ВЦИОМ выяснил, что WhatsApp остается самым популярным мессенджером у россиян. Следом за мессенджером идут YouTube, «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники».
* WhatsApp, Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена. Деятельность Instagram и Facebook также находится под запретом.