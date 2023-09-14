Накануне, после анонса нововведения, первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что власти РФ могут пересмотреть политику в отношении WhatsApp. Мессенджер как продукт компании Meta* не блокировали из‑за того, что он был средством коммуникации, а не размещения информации, пояснил чиновник.