В WhatsApp* появятся каналы. Они станут доступны в более чем 150 странах

В мессенджере WhatsApp* появятся каналы наподобие тех, что уже существуют в приложении конкурирующего сервиса Telegram. Об этом сообщили в блоге компании.
Каналы станут доступны пользователям в более чем 150 странах. Они призваны помочь людям «конфиденциально получать обновления о том, что им интересно».
«Тысячи организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы, на которые можно подписываться прямо в WhatsApp*», — написали в блоге мессенджера.
Там отметили, что в интерфейсе приложения каналы будут отделены от чатов. Другие подписчики не смогут увидеть, за какими каналами следят их собеседники.
В каталоге каналов будет работать автоматический фильтр «с учетом страны пользователя». «Для удобства поиска мы добавили фильтры по новым, а также самым активным и популярным каналам», — добавили в WhatsApp*.
*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.