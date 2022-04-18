ВЦИОМ: WhatsApp остается самым популярным мессенджером в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ провел исследование аудитории наиболее популярных соцсетей и мессенджеров среди россиян на сегодняшний день. Результаты опубликованы на сайте центра.

Самой популярной площадкой стал мессенджер WhatsApp. Его ежедневная аудитория составила 87%. Также в топ-5 вошли YouTube (75%), «ВКонтакте» (62%), Telegram (55%) и «Одноклассники» (42%).

Список самым популярных платформ с сентября 2021 года изменился незначительно. WhatsApp, YouTube и «ВКонтакте» и тогда входил в тройку лидеров. Четвертое место занимал заблокированный сейчас Instagram*, а пятое — Telegram.

Отмечается, что число пользователей Instagram с сентября 2021-го сократилось вдвое (с 53% до 25%). Telegram, напротив, демонстрирует наибольший прирост аудитории среди всех социальных сетей и мессенджеров — количество юзеров выросло на 13 процентных пунктов.

Аудитория Viber и TikTok составляет 37% и 35% соответственно. Менее популярные Facebook* и Twitter, как и Instagram, столкнулись с оттоком аудитории — с 21% до 11% и с 11% до 7% соответственно.

4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook, 14 марта — Instagram. Причиной стало «распространение призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих» и дискриминация российских СМИ.

21 марта суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. Соцсети Instagram и Facebook в России запретили.

В тот же день «Мегафон» опубликовал исследование, в котором говорилось, что самым популярным мессенджером в России стал Telegram.

*Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.