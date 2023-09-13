«Основано на настоящей американской истории»: вышел новый (третий) трейлер «Убийц цветочной луны»

«Убийцы цветочной луны» должны появиться в мировом прокате 18 октября 2023 года. После чего картина попадет на Apple TV+. На фестивале в Каннах после премьеры создателей встретили девятиминутной овацией. Критики высоко оценили получившийся фильм, но вот зрители пожаловались на четырехчасовой хронометраж.