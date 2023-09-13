«Основано на настоящей американской истории»: вышел новый (третий) трейлер «Убийц цветочной луны»

Apple TV поделился третьим по счету трейлером новой картины Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Главные роли в фильме сыграли Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Глэдстоун.
Действие фильма развернется в американском штате Оклахома в 1920-х годах. Сюжет расскажет о первом большом деле, которое раскрыли в ФБР, посвященном убийству индейцев осейджи. В рамках расследования власти вышли на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением.
В основу фильма легла одноименная научно-популярная книга Дэвида Гранна.
В фильме, снятом Мартином Скорсезе, также снялись Брендан Фрейзер, Джесси Племонс, кантри-гитаристы Стерджилл Симпсон и Джейсон Исбелл, экс-вокалист американской рок-группы The White Stripes Джек Уайт и другие. Режиссер написал сценарий совместно с Эриком Ротом («Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона») и Дэвидом Гранном («Испытание огнем», «Старик с пистолетом»).
Недавно Скорсезе рассказал, что ему пришлось переписать сценарий, потому что он был посвящен «белым парням». Поэтому он вместе со сценаристами решил переписать скрипт и изменить перспективу фильма.
«Убийцы цветочной луны» должны появиться в мировом прокате 18 октября 2023 года. После чего картина попадет на Apple TV+. На фестивале в Каннах после премьеры создателей встретили девятиминутной овацией. Критики высоко оценили получившийся фильм, но вот зрители пожаловались на четырехчасовой хронометраж.