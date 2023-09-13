Мартин Скорсезе переписал «Убийц цветочной луны», потому что у него получался фильм о «белых парнях»

Эти перемены также восхитили Лили Глэдстоун. «До переписывания у меня было всего три страницы довольно резких диалогов. Но мне было так трудно работать с этими сценами, что, когда COVID все закрыл и проект на минуту затих, я решила, что провалила пробы. Примерно через год мне позвонил Мартин Скорсезе через Zoom. И тут мне прислали новые партии, в которых были биты. Внезапно появилась сцена почти с монологом… И я подумала: «Надо же, теперь я могу вставить сюда персонажа. Это потрясающе»», — говорила актриса в материале журнала Interview.