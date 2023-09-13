Мартин Скорсезе переписал «Убийц цветочной луны», потому что у него получался фильм о «белых парнях»

Мартин Скорсезе рассказал о работе над «Убийцами цветочной луны» в интервью для обложки журнала Time. По словам режиссера, ему пришлось переписать сценарий, потому что он был посвящен «белым парням».
«В какой‑то момент я понял, что снимаю фильм про белых парней. То есть я смотрел на историю с их стороны, и это меня обеспокоило», — приводит издание слова Скорсезе.
Новая лента режиссера снята по мотивам одноименной книге о расследовании ФБР серии убийств в племени осейджей, коренных жителей Америки, а также отъеме их земли местным миллионером Уильямом Хейлом в 1920-е годы. Изначально Скорсезе и соавтор сценария Эрик Рот строили свою экранизацию вокруг этого сюжета, а Леонардо Ди Каприо должен был сыграть главного следователя Тома Уайта.
Затем они решили переделать весь сценарий и изменить перспективу фильма. ДиКаприо получил другую роль, морально серого Эрнеста Буркхарта, ветерана Первой мировой войны, который оказывается втянутым в план своего дяди по краже богатств у племени осейджей. В центре нового сценария «Цветочной луны» оказался Эрнест и его брак с женщиной из племени осейджей Молли (Лили Глэдстоун), их отношения становятся всё сложнее на фоне убийств и прибытия федералов. Джесси Племонс вошел в роль Тома Уайта, который теперь является персонажем второго плана.
Эти перемены также восхитили Лили Глэдстоун. «До переписывания у меня было всего три страницы довольно резких диалогов. Но мне было так трудно работать с этими сценами, что, когда COVID все закрыл и проект на минуту затих, я решила, что провалила пробы. Примерно через год мне позвонил Мартин Скорсезе через Zoom. И тут мне прислали новые партии, в которых были биты. Внезапно появилась сцена почти с монологом… И я подумала: «Надо же, теперь я могу вставить сюда персонажа. Это потрясающе»», — говорила актриса в материале журнала Interview.
В материале Variety она подчеркнула, что после пеработки фильм перестал быть «историей о белых спасителях. В нем осейджи говорят: «Сделайте что‑нибудь. Вот деньги. Придите и помогите нам».
В другом месте своего интервью Time Скорсезе поделился мнением о ценности единства культуры кино. «Сейчас все фрагментируется и дробится», — сказал он, имея в виду потоковые платформы, меняющие привычки кинозрителей. Он отметил, что в его детстве «не все любили мюзиклы. Не все любили вестерны. Не всем нравились гангстерские фильмы или нуар. Но в то время мы просто ходили в кино и смотрели то, что там было».
«Убийцы цветочной луны» должны появиться в мировом прокате 18 октября 2023 года. После чего картина попадет на Apple TV+. На фестивале в Каннах после премьеры создателей встретили девятиминутной овацией. Критики высоко оценили получившийся фильм, но вот зрители пожаловались на четырехчасовой хронометраж.