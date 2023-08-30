«Вы дегуманизируете рабочую силу»: актеры из сериала «Во все тяжкие» вышли на пикет против ИИ

«Мы не пытаемся сделать их [студии и стриминговые платформы] врагами. Они не злодеи. Это люди, с которым мы все снова будем работать в какой‑то момент. Мы всего лишь хотим, чтобы они обратили внимание на реальность и справедливость, вернулись к столу и поговорили с нами», — добавил актер, стоя в толпе у офиса Sony Pictures Studios.