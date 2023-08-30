«Вы дегуманизируете рабочую силу»: актеры из сериала «Во все тяжкие» вышли на пикет против ИИ

Актеры из сериала «Во все тяжкие» воссоединились ради общей цели — поддержать Гильдию актеров (SAG) и Гильдию сценаристов (WGA) в рамках забастовки профсоюзов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Каст криминальной драмы вышел на пикет против использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Свои требования актеры высказывали в толпе других бастующих возле здания Sony Pictures Studios.
В пикете приняли участие исполнители главных ролей Брайан Крэнстон (сыграл в сериале Уолтера Уайта) и Аарон Пол (Джесси Пинкман). К ним присоединились Джесси Племонс (Тодд) и Бетси Брандт (Мари Шрейдер), а также сценарист Питер Гулд, который работал над всеми пятью сезонами «Во все тяжкие».
«Мы здесь в знак солидарности с WGA и SAG и со всеми нашими братьями и сестрами, которые пострадали от этого. Мы все являемся основой нашего бизнеса», — сказал Крэнстон, имея в виду киноиндустрию.
По его словам, у бастующих актеров и сценаристов всего одна простая цель — добиться подписания справедливого контракта, который позволит им «оплачивать свои счета, оплачивать аренду, покупать еду для своих семей».
«Мы не пытаемся сделать их [студии и стриминговые платформы] врагами. Они не злодеи. Это люди, с которым мы все снова будем работать в какой‑то момент. Мы всего лишь хотим, чтобы они обратили внимание на реальность и справедливость, вернулись к столу и поговорили с нами», — добавил актер, стоя в толпе у офиса Sony Pictures Studios.
В комментарии для The Hollywood Reporter Крэнстон добавил, что именно доходы актеров стали переломным моментом в этой истории. А они уменьшились, поскольку в Голливуде стали активно обсуждать использование искусственного интеллекта.
И хотя у SAG есть и другие требования к студиям и стримингам, Крэнстон считает тему ИИ самой важной в переговорах между сторонами.
«В контракте [с Гильдией актеров] должен быть пункт, в котором говорится: „Актеры должны быть людьми“. И то же самое с контрактом с Гильдией сценаристов: „Должно быть написано человеком“», — заявляет Брайан Крэнстон.
Он отмечает, что это новые условия, с которым кинематограф ранее не сталкивался. Но поскольку эти изменения происходят, надо учиться работать с ними «прямо здесь и сейчас». И именно поэтому актеры не могут оставаться в стороне.
«Мы должны вмешаться и сказать: „Вы дегуманизируете рабочую силу, и это не может продолжаться“», — заключил исполнитель роли Уолтера Уайта.
Сыгравший Тодда в сериале «Во все тяжкие» Джесси Племонс дополнил речь Крэнстона. Для него, помимо защиты от использования искусственного интеллекта, важной темой стали дополнительные выплаты.
«Я начал сниматься довольно давно, и [именно благодаря дополнительным выплатам] люди выживают, когда они не работают», - сказал Племонс.
Гильдия сценаристов США начала свою первую за 15 лет забастовку в мае. Поводом для ее старта стала сорванная сделка с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), который представляет интересы голливудских киностудий и стриминговых платформ (Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBCUniversal, Paramount и Sony). А о причинах и ходе забастовки «Афиша Daily» подробно рассказывала тут.
Забастовка актеров стартовала в середине июля. В числе причин — устаревшие условия контрактов, сокращение производства, уход подписчиков со стриминговых платформ, переносы фестивалей и церемоний, слияния крупных компаний, уменьшение гонораров.
Актеры требуют от компаний повышение заработной платы и защиту от несанкционированного использования их изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). До устранения всех проблем они не будут сниматься, заниматься продвижением фильмов или сериалов, включая интервью журналистам, и посещать премьеры.