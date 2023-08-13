Актеры из сериала «Парки и зоны отдыха» воссоединились на пикете в поддержку актеров и сценаристов

Актеры и съемочная группа сериала «Парки и зоны отдыха» воссоединились на пикете в поддержку актеров и сценаристов, требующих улучшение контрактов от студий.
На пикете встретились Обри Плаза, Адам Скотт, Ник Офферман, Ретта, Джим О’Хейр, Бен Шварц, Элисон Беккер, Джо Манде, Сьюзэн Йигли, Аллан МакЛеод и Колтон Данн. К звездам также присоединилась лошадь Малыш Себастьян из сериала.
«„Парки и зоны отдыха“ на пикете. Какой восторг снова встретиться с милой семьей. На один день дольше — на один день сильнее», — написала в своих соцсетях Йигли.
Сериал «Парки и зоны отдыха» выходил с 2009 по 2015 год на канале NBC. В нем Эми Полер играла роль заместителя департамента парков и отдыха в вымышленном городе Пауни. Ситком, созданный Грегом Дэниелсом и Майклом Шуром, изначально задумывался как спин-офф к «Офису», но впоследствии был переработан в отдельный проект.