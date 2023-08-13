Актеры из сериала «Парки и зоны отдыха» воссоединились на пикете в поддержку актеров и сценаристов

Сериал «Парки и зоны отдыха» выходил с 2009 по 2015 год на канале NBC. В нем Эми Полер играла роль заместителя департамента парков и отдыха в вымышленном городе Пауни. Ситком, созданный Грегом Дэниелсом и Майклом Шуром, изначально задумывался как спин-офф к «Офису», но впоследствии был переработан в отдельный проект.