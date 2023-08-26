В демо-версиях ОГЭ рассказывается об участнице военной операции на Украине и жителях «страны Z»

В демо-версии материалов ОГЭ по русскому языку девятиклассникам предложили прочитать текст о фельдшере Екатерине Ивановой, которая по контракту уехала на военную операцию на Украине. Проекты документов опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Задание с рассказом об Ивановой начинается словами: «Россия славится своими героями. Исключительные примеры храбрости россиян мы видим и в наше время. На фотографиях изображена Екатерина Ивановна Иванова (родилась в 1991 году) — участница специальной военной операции. Выразительно прочитайте текст о Екатерине Ивановне Ивановой вслух».
Далее рассказывается, что Иванова в 10 классе заняла первое место на олимпиаде по ОБЖ, затем увлеклась медициной и поступила в колледж, а по его окончанию подписала контракт на военную службы. После начала военной операции на Украине Иванову отправили на фронт фельдшером.
«28 февраля 2022 года вооруженные силы Украины атаковали санитарную колонну. Прапорщик Екатерина Иванова самоотверженно закрыла собой тяжело раненного военнослужащего, который не смог самостоятельно укрыться от снарядов противника», — говорится в тексте.
Во втором задании ОГЭ нужно подробно пересказать текст об Ивановой и добавить в него фразу, сказанную, как утверждается, ее школьной подругой: «Катюша всегда была и остается отличницей… У нее характер боевой девчонки».
В демонстрационной версии другого ОГЭ — по обществознанию — в заданиях упоминаются «жители страны Z» и «государство Z». В одном из заданий девятиклассников просят определить, какой политический режим в «стране Z» — это государство с многопартийной системой, независимыми СМИ, где «высшей ценностью являются права и свободы граждан», а также «реализована взаимная ответственность» власти и его жителей. Правильным ответом указан «демократический».
В другом задании нужно ответить, что относится к «традиционным российских духовно-нравственным ценностям». Верный ответ, по версии составителей теста, — «служение Отечеству и ответственность за его судьбу», «взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».
После начала военной операции на Украине в российское образование проникла идеология. В школах появились патриотические уроки «Разговоры о важном», где учащимся должны рассказывать о целях и задачах спецоперации, донося мысль, что граждане ДНР и ЛНР — русские люди. В школьные учебники и вопросы ЕГЭ решили добавить темы, связанные с этим. Каждая неделя в школах должна начинаться с поднятия флага и исполнения гимна. Для старшеклассников разработали учебник, в котором конфликт на Украине описывается лишь с позиции официальных российских властей (Украина там называется неонацистским государством, а Россия — страной героев). Учебник по истории для вузов с главами о военной операции собираются подготовить в течение следующего учебного года.